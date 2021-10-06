Президент РФ указал европейцам на корень их газовой проблемы

Европейские страны допустили большую ошибку, когда решили отказаться от долгосрочных соглашений на поставку газа, предпочтя им краткосрочные контракты. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию с газовыми ценами в ЕС.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам",

– высказался Путин.

При этом он выделил, что Россия четко и последовательно выполняет свои контрактные обязательства, в том числе по транзиту газа через территорию Украины. Более того, "Газпром" по договору ограничен объемом в 40 млрд кубометров газа в год, но он покупает у Киева дополнительные мощности. За 2021 г. поставки через украинскую ГТС уже превышены на 8%.

"Могу с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины",

– гарантировал президент России. Однако он отметил, что сильно наращивать поставки через страны – транзитеры экономически невыгодно. Прямые экспортные газопроводы для этого удобнее да и экологичнее, поскольку построены в соответствии с современными нормативами по влиянию на окружающую среду.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя высокие цены на газ в Европе, отметил, что перед его страной эта проблема не стоит. В сентябре Будапешт заключил с "Газпромом" новые 15-летние контракты на поставку газа. Топливо идет в обход Украины, но стоит в разы дешевле, чем на спотовом рынке.