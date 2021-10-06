РФ становится в регионе ненужным пятым колесом в геополитических раскладах

Россия ведет слишком осторожную, а подчас просто "сонную" политику в отношении Закавказья, что может привести к распаду "империи". С таким критическим мнением в адрес руководства РФ выступил президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч".

По его мнению, в Закавказье зреет очередной конфликт, на этот раз между Ираном и Азербайджаном, который поддерживается Турцией. Россия же в данном регионе ведет себя более, чем сдержанно, считает политолог.

"Мы там пока есть, но постепенно превращаемся в то самое пятое колесо, которое возу без надобности. Реального влияния на происходящее у нас все меньше, да оно, похоже, начальству и без надобности", – написал ученый-востоковед.

Нынешнее обострение в Закавказье во многом связано с приходом Турции в Азербайджан "в качестве новой метрополии... и военно-политического сюзерена". Сатановский убежден, что Анкара пытается распространить свое влияние на всю Центральную Азию "с выходом на близкие партнерские отношения этого нового Турана с Пакистаном, в том числе в военной области". В результате сейчас возникла напряженность на азербайджано-иранской и частично на ирано-пакистанской границе, заметил эксперт.

В этом свете Сатановский прогнозирует начало битвы за Закавказье и Прикаспий. Причем на данный момент невозможно предвидеть, чем она завершится.

Он не исключает, что ни военные учения Ирана и Пакистана, ни "показательно резкое охлаждение отношений Баку и Тегерана" могут и не привести к прямому вооруженному столкновению, а стороны лишь поиграют мускулами, а всякие эксперты и журналисты выскажут свои спекулятивные мнения. А может все пойдет и по непредсказуемому сценарию.

"Слишком уж ставки высоки, тем более, что Россия ведет себя более, чем сдержанно", – указал Сатановский.

Он уверен, что Москва не собирается "воевать за Закавказье, Прикаспий и в целом Центральную Азию". Россия ведет себя более сдержанно и предсказуемо, чем, скажем, США, власти которых бросает из одной крайности в другую, заявил ученый. Он считает такое поведение РФ в целом неплохим, однако сейчас внимания на нее "в своих геополитических комбинациях никто из местных игроков уже не обращает, абсолютно ее не боясь".

С Россией перестали церемониться и не берут в расчет ее интересы при переделе постсоветского пространства.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что сегодня в Закавказье помимо противоречий Армении и Азербайджана сталкиваются интересы таких игроков, как Турция, Иран, Китай, Пакистан, Израиль. При этом Россия "производит ритуальные телодвижения и иногда делает что-то осмысленное, вроде вмешательства во Вторую Карабахскую войну, которую только благодаря Москве и удалось остановить на пороге региональной катастрофы".

А потом руководство нашей страны замирает "в летаргическом полусне": РФ строит газопроводы, умиротворяет президента Турции Реджепа Эрдогана, спорит в виртуальном пространстве с американцами. Причем последние, у которых своих проблем предостаточно, с успехом создают и создают их для нас.



"Ну, еще с Японией и Европой спорим, торгуя, а с Китаем дружим. Нормальный распад империи. С Римом и Византией тоже так когда-то было", – резюмировал Сатановский.

Добавим, он уже неоднократно предупреждал о возможных планах Эрдогана выстроить новую Османскую империю, в которую Анкара не прочь "захватить" и часть российских территорий, включая Крым.

