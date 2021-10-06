Кремль подготовил проект потенциальных итогов саммита глав государств

Президент Украины Владимир Зеленский уже ни раз посылал сигналы о готовности провести встречу на высшем уровне. Позиция российского лидера Владимира Путина по этому вопросу более сдержанная и выверенная. Так или иначе, готовность провести саммит у сторон есть, но он все никак не состоится.

Важные шаги в этом направлении сделал Кремль. Как сообщает "Комерсантъ", Москва направила Киеву конкретные решения, которые могли бы стать итогами переговоров глав государств. Примечательно, что офис украинского президента до сих пор никак не ответил на это предложение.

Несколько дней назад Зеленский в очередной раз подтвердил свою готовность встретиться с Путиным как лично, так и в формате "нормандской четверки", то есть при участии лидеров Франции и Германии. Президент Украины отметил, что саммит позволит решить вопросы по Донбассу и Крыму.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России тоже готов к переговорам. Меж тем, он подчеркнул, что на данный момент для этого нет предпосылок.

Несмотря на это, Россия еще несколько месяцев назад сделала Украине конкретные предложения по встрече Путина и Зеленского. Всего в проекте 12 положений, которые могли бы стать итогами саммита президентов. Кремль, в частности, считает необходимым отменить обоюдные санкции, возобновить торговые отношения и вернуть послов.