Соратник Саакашвили назвал причину возвращения экс-президента Грузии на родину

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию удивило многих экспертов. Политик принял, по их мнению, весьма странное решение, потому что на родине его ждали уголовные дела. Чуда не произошло: экс-президент задержан и ожидает суда.

Меж тем, его соратник Давид Сакварелидзе считает решение Саакашвили правильным. Он подчеркнул, что иначе бывший президент Грузии поступить не мог и сравнил возвращение политика на родину с битвой под Аустерлицем.

По словам бывшего прокурора Одессы, Саакашвили обещал своим избирателям вернуться в Грузию, поэтому он принял такое решения даже при угрозе реального тюремного заключения. Сакварелидзе отметил, что, если бы экс-президент не вернулся на родину, то он должен был завершить политическую карьеру, потому что в Грузии "слово ценится".

Также соратник Саакашвили подчеркнул, что бывший глава государства решил играть по-крупному. По его мнению, Грузия должна стать для политика Аустерлицем.

"Это главное сражение Саакашвили", – уверен Сакварелидзе.

Экс-прокурор считает, что Грузия дала Саакашвили все, а он сделал из Грузии то, что она сейчас представляет из себя. Кроме того, он подчеркнул, что в "финальной битве" у Саакашвили больше не будет права на ошибку. Соратник бывшего президента заметил, что ради возвращения на родину Саакашвили рискнул всем.