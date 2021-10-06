Аустерлиц для Саакашвили: почему политик вернулся в Грузию

Аустерлиц для Саакашвили: почему политик вернулся в Грузию
Михаил Саакашвили. Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Соратник Саакашвили назвал причину возвращения экс-президента Грузии на родину

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию удивило многих экспертов. Политик принял, по их мнению, весьма странное решение, потому что на родине его ждали уголовные дела. Чуда не произошло: экс-президент задержан и ожидает суда.

Меж тем, его соратник Давид Сакварелидзе считает решение Саакашвили правильным. Он подчеркнул, что иначе бывший президент Грузии поступить не мог и сравнил возвращение политика на родину с битвой под Аустерлицем. 

По словам бывшего прокурора Одессы, Саакашвили обещал своим избирателям вернуться в Грузию, поэтому он принял такое решения даже при угрозе реального тюремного заключения. Сакварелидзе отметил, что, если бы экс-президент не вернулся на родину, то он должен был завершить политическую карьеру, потому что в Грузии "слово ценится".

Также соратник Саакашвили подчеркнул, что бывший глава государства решил играть по-крупному. По его мнению, Грузия должна стать для политика Аустерлицем. 

"Это главное сражение Саакашвили", – уверен Сакварелидзе.

Экс-прокурор считает, что Грузия дала Саакашвили все, а он сделал из Грузии то, что она сейчас представляет из себя. Кроме того, он подчеркнул, что в "финальной битве" у Саакашвили больше не будет права на ошибку. Соратник бывшего президента заметил, что ради возвращения на родину Саакашвили рискнул всем. 

 

 

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Настоящий ОДЕССИТ
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Голодовка ему поможет, а то ряху отъел на сале из кизяка)
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