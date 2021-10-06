В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу

В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
Фото: Roman Vondrous / CTK / www.globallookpress.com
Российский лидер не планирует контактов с сербским коллегой

Стоимость глубоко топлива в Европе стремительно растет вверх и уже бьет рекорды. Однако, пока одни политики продолжают бороться с газопроводом "Северный поток – 2", другие, более ответственные, пытаются решить эту проблему с Россией. 

Так, сербский президент Александр Вучич заявил о готовности обратиться к российской стороне из-за высоких цен на газ и попросить помощи у Москвы. Официальный представитель Кремля ответил на данное заявление. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин на данный момент не планирует контактов с коллегой из Сербии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

"Такого не было 40 лет": эксперт указал на непомерный рост цен на продукты

Небогатым людям все труднее кормить свои семьи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей