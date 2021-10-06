Латушко: в Брюсселе призывают привлечь Лукашенко к уголовному суду

Латушко: в Брюсселе призывают привлечь Лукашенко к уголовному суду
Фото: president.gov.by
Белорусская оппозиция хочет привлечь Батьку к международному трибуналу

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко был вынужден покинуть родину из-за политического давления. Чиновника лишили ранга и должности после поддержки оппозиции. Сегодня он ведет активную борьбу против президента Александра Лукашенко, проживая на территории ЕС.

Созданное им движение "Народное антикризисное управление" привлекает к борьбе с белорусским режимом европейских политиков. Оппозиционная организация ставит своей целью привлечение Лукашенко к Гаагскому трибуналу, то есть к международному уголовному суду ООН.

Лидер НАУ в обращении к белорусам рассказал, что его позицию сегодня поддерживают ряд парламентариев из Евросоюза. Оппозиционер подчеркнул, что депутаты Европарламента все чаще призывают организовать уголовный суд против Лукашенко. 

Политик рассказал, как НАУ добивалось поддержки в Брюсселе. Латушко отметил, что его соратники уже провели много встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и депутатами. Он также подчеркнул, что сегодня все чаще слышны "политические сигналы" о создании международного трибунала для Лукашенко. 

Оппозиционер уточнил, что совместно с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской он провел в Варшаве встречу с послами европейских государств. Главам дипмиссий была представлена стратегия противников режима Лукашенко. Латушко отметил, что их план направлен на "прекращение правового беспредела" в Белоруссии.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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