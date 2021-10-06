Теперь в блоке будет только 10 представителей из РФ

Североатлантический блок высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе якобы за враждебную деятельность. Об этом сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в среду, 6 октября.

По ее словам, блок сократил численность российских сотрудников до десяти.

"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", – написала журналист в своем "Твиттере".

В сообщении отмечается, что политика альянса в отношении РФ остается последовательной. Там похвастались, что усилили "сдерживание и защиту" в ответ на "агрессивные действия" Москвы. Одновременно в сообщении подчеркивается, что НАТО остается открытым для конструктивного диалога с российской стороной.

Как напоминает РИА "Новости", альянса уже отзывал наших дипломатов в 2018 г. из-за истории с якобы отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда аккредитации лишили семь сотрудников российской миссии и еще трем отказали в ее выдаче. В результате представительство РФ сократилось до 20 человек.

