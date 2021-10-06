Глава Афганистана заранее начал проводить тренировки по эвакуации

Весной этого года вооруженные силы США и НАТО начали покидать территорию Афганистана. Вывод войск мгновенно привел к размораживанию давнего конфликта между официальными властями исламской республики и боевиками из международной террористической организации "Талибан*". После падения столицы страну покинул президент Ашраф Гани, но лишь недавно вскрылись подробности его бегства.

Местная армия не смогла оказать достойное сопротивление, и за несколько месяцев вооруженные сепаратисты захватили все крупные города. 15 августа талибы* взяли Кабул. Президент Афганистана сбежал, а правительство капитулировало перед захватчиками. Власть в стране окончательно перешла в руки движения "Талибан*". Новое правительство потребовало от экс-главы государства вернуть вывезенные деньги.

Как сообщает РИА ФАН, афганский президент тщательно готовил план побега. За несколько дней до падения Кабула лидер исламской республики начал проводить тайные встречи со своими помощниками, что вызвало подозрение у членов правительства, которых на эти совещания не приглашали.

Об этом рассказала посол Афганистана в США Адела Раз. Ее супруг, работающий в правительстве Гани, передавал соответствующую информацию по телефону.

Кроме того, информация о спланированном побеге президента стала появляться и в местных СМИ. В частности, афганские журналисты выяснили, что Гани заранее начал проводить тренировки по эвакуации. Также сообщается, что за месяц до отъезда глава Афганистана начал выводить деньги из банков.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

