"Безвольная марионетка": эксперт объяснил поведение Зеленского по поводу встречи с Путиным

"Безвольная марионетка": эксперт объяснил поведение Зеленского по поводу встречи с Путиным
Владимир Путин. Фото: pixabay.com
Лидер Незалежной действует по указке западных партнеров

Странному поведению президента Украины Владимира Зеленского по вопросу возможной личной встречи с главой России Владимиром Путиным нашлось объяснение – украинский лидер исполняет указания, данные ему из США и Евросоюза.

Так директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков прокомментировал информацию о том, что Кремль еще несколько месяцев назад направил в Киев проект потенциальных решений по итогам переговоров между Путиным и Зеленским. По данным "Коммерсанта", Москва представила список из 12 пунктов, каждый из которых касался двусторонних отношений между РФ и Незалежной.

По мнению политолога, на самом деле Владимир Александрович не боится встретиться тет-а-тет с Владимиром Владимировичем, поскольку "хамоват" и чувствует поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя. Он действительно стремится к переговорам с Путиным, но только для того, чтобы навязать Москве тему обсуждения внутриукраинского конфликта в Донбассе как украино-российского.

Пан Зеленский хочет утвердить некие договоренности, чтобы их потом исполняла исключительно Москва, а не киевский режим. Помимо этого, лидер Незалежной пытается пропихнуть в переговорный процесс тему Крыма, которую РФ раз и навсегда уже закрыла и неоднократно об этом заявила. Россия готова обсуждать с Украиной лишь двусторонние отношения,  в частности, прямые закупки нашего газа, возвращение дипломатов и прочее.

Однако экс-комик не принимает самостоятельных решений, уверен Марков, поэтому даже тему поставок топлива из России он не сможет обсуждать без указки западных партнеров.

"Зеленский возглавляет не правительство страны, а марионеточный оккупационный режим, который, прежде всего, выполняет приказы внешнего центра управления, а не руководствуется интересами Украины... Таким образом, Зеленский избегает Путина, потому что является безвольной марионеткой", – заявил изданию "ПолитРоссия" Марков.

На публикацию в "Ъ" уже обратили внимание и на берегах Днепра. Так, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер может встретиться с Путиным дляобсуждения повестки дня двух стран, но лишь после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", передает УНИАН.

Значит, в ближайшие годы такие переговоры вряд ли можно ждать.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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