Решение НАТО о сокращении российской миссии связали с Украиной

Решение НАТО о сокращении российской миссии связали с Украиной
Фото: pixabay.com
Москва демарш альянса без ответа не оставит

Решение Североатлантического блока о масштабном сокращении российского представительства в НАТО не имеет никакого отношения к якобы шпионажу со стороны нашей разведки, а является больше демонстрационным шагом. Такую точку зрения высказал член экспертно-консультационного совета при ПИР-Центре, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский.

"Это реакция на наши постоянные отказы проводить Совет Россия – НАТО. Смысла в этих заседаниях нет, потому что все предыдущие начинались и заканчивались обсуждением Украины. Уже неинтересно вновь и вновь излагать там нашу политику по Донбассу и тем более по Крыму", – пояснил ситуацию "Взгляду" генерал-лейтенант запаса.

Он подчеркнул, что уровень отношений между Москвой и альянсом в последнее время упал до минимального, в Совет не проводится, российского посла там нет и аккредитация в наличии только у и.о. постпреда РФ при НАТО Юрия Горлача и временного поверенного.

Эксперт даже не понимает, "чем вообще занимаются наши ребята" в Брюсселе. Он считает надуманными обвинения со стороны натовцев в том, что сотрудники нашего постпредства занимались там шпионажем. По данным Бужинского, они не имеют даже доступа в штаб-квартиру альянса, а вести разведдеятельность под жестким контролем блока весьма затруднительно.

Ранее в среду, 6 октября, редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс сообщила, что НАТО высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе якобы за враждебную деятельность, "в том числе убийства и шпионаж". Кроме того, блок сократил численность российских сотрудников до десяти человек.

Позже глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что демарш натовцев Москва без ответа не оставит, сообщает РИА "Новости".

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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