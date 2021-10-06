Россия превратилась в серьезную угрозу для США - The Hill

Россия превратилась в серьезную угрозу для США - The Hill
Фото: pixabay.com
Американские аналитики предложили план по противодействию России

Политические обозреватели американского издания The Hill призвали Вашингтон увеличить влияние в средиземноморском регионе. По их мнению, власти США должны активнее противодействовать России. 

Аналитики считают, что влияние нашей страны на Средиземном море резко возросло. Они представили план, с помощью которого Белый дом сможет отомстить России за строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, американцев смущает возращение Крыма в состав РФ.

Альп Севимлисой и Питер Вудард уверены, что США должны ответить России за высокие достижения как в политической, так в экономической сфере. По мнению авторов статьи, сегодня наша страна представляет угрозу Вашингтону. Более того, влияние Москвы в средиземноморском регионе продолжает расти. 

Издания The Hill призывает американские власти не допустить ослабления США. Аналитики уверены, что Россия уже заняла господствующее положение на Черном море. Статус "грозной силы" вернулся к нашей стране после присоединения Крыма. 

Кроме того, эксперты уверены, что геополитическая роль России возросла и в Европе, что якобы угрожает союзникам США по НАТО. Американцы подчеркнули, что это стало возможным после запуска газопровода "Северный поток-2". Они также отметили, что европейские страны сегодня оказались в зависимости от российского газа.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Россия предложила Украине решения по встрече Путина и Зеленского

Кремль подготовил проект потенциальных итогов саммита глав государств

Европе указали на причины рекордного роста цены на газ

В ЕС надеялись на бесконечный "рынок покупателя" топлива, а случился "рынок продавца"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей