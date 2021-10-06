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Европейские покупатели сами недостаточно заказывают у России газа, в то же время Москва полностью выполняет свои обязательства по поставкам голубого топлива потребителям из Евросоюза. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе брифинга по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы.
Уходящая глава немецкого правительства выразила сомнения в заинтересованности европейцев в увеличение объемов поставок сырья из РФ.
"Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов, или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много?" – цитирует РИА "Новости" слова фрау Меркель.
Она призвала власти стран-членов содружества изучить реальное положение дел на газовом рынке континента до Совета ЕС в Брюсселе, который состоится в октябре.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин дал оценку причин рекордного роста цен на голубое топливо и указал на ошибки европейцев в вопросе закупок. Кроме того, он назвал невозможным прокачивать большие объемы газа через украинскую ГТС из-за ненадежности старой трубы
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