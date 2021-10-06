Немецкий политик призвала Брюссель проанализировать реальное положение дел на топливном рынке

Европейские покупатели сами недостаточно заказывают у России газа, в то же время Москва полностью выполняет свои обязательства по поставкам голубого топлива потребителям из Евросоюза. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе брифинга по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы.

Уходящая глава немецкого правительства выразила сомнения в заинтересованности европейцев в увеличение объемов поставок сырья из РФ.

"Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов, или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много?" – цитирует РИА "Новости" слова фрау Меркель.

Она призвала власти стран-членов содружества изучить реальное положение дел на газовом рынке континента до Совета ЕС в Брюсселе, который состоится в октябре.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин дал оценку причин рекордного роста цен на голубое топливо и указал на ошибки европейцев в вопросе закупок. Кроме того, он назвал невозможным прокачивать большие объемы газа через украинскую ГТС из-за ненадежности старой трубы

