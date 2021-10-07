"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России

"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России
Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Отказ Европы от топлива ударит по стране

Бывший премьер Финляндии подсказал ЕС способ, который сможет заметно ударить по России. Матти Ванханен уверен, что переход стран-участниц на возобновляемые источники энергии нанесет серьезный урон экономике РФ. 

"По моим оценкам, дела России будут очень плохи", 

– предположил экс-премьер. 

Обсуждая энергетическую зависимость Европы от России, парламентарий Кай Мюккянен отметил, что страна сможет отказаться от традиционных источников энергии в ближайшие 15-20 лет. При этом он также отметил, что в случае, если бы Москва хотя бы попыталась использовать поставки газа для каких-либо угроз, то в Хельсинки тут же прекратили сотрудничество. 

Так или иначе, сейчас в Финляндии стали все чаще задумываться о том, как снизить энергетическую зависимость страны, считая это направление едва ли не самым приоритетным в политике не только в рамках страны, но и всей Европы в целом. 

Одно из возможных решений, предложенных Мюккяненом, это переход на атомную энергетику. 

"Нам необходима безотходная энергия, не связанная с полезными ископаемыми", 

– заключил парламентарий. 

Иирис Суомела же не разделила настроения коллег, отметив, что российский газ по-прежнему важен и для Финляндии, и для ЕС, поэтому об отказе от "зависимости" говорить пока рано. Осознавая это, Москва, вероятно, будет использовать этот инструмент в качестве давления, поэтому в Хельсинки не исключают, что в ближайшие десять лет руководство России назвать стабильным можно будет с трудом. 

Ранее Европе указали на причины рекордного роста цены на газ. 

Источник: Yle ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость318837
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Хорошо что есть Россия. Есть на кого свалить свои проколы. А так бы передрались бы все европейские "друзья" между собой.
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