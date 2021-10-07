Отказ Европы от топлива ударит по стране

Бывший премьер Финляндии подсказал ЕС способ, который сможет заметно ударить по России. Матти Ванханен уверен, что переход стран-участниц на возобновляемые источники энергии нанесет серьезный урон экономике РФ.

"По моим оценкам, дела России будут очень плохи",

– предположил экс-премьер.

Обсуждая энергетическую зависимость Европы от России, парламентарий Кай Мюккянен отметил, что страна сможет отказаться от традиционных источников энергии в ближайшие 15-20 лет. При этом он также отметил, что в случае, если бы Москва хотя бы попыталась использовать поставки газа для каких-либо угроз, то в Хельсинки тут же прекратили сотрудничество.

Так или иначе, сейчас в Финляндии стали все чаще задумываться о том, как снизить энергетическую зависимость страны, считая это направление едва ли не самым приоритетным в политике не только в рамках страны, но и всей Европы в целом.

Одно из возможных решений, предложенных Мюккяненом, это переход на атомную энергетику.

"Нам необходима безотходная энергия, не связанная с полезными ископаемыми",

– заключил парламентарий.

Иирис Суомела же не разделила настроения коллег, отметив, что российский газ по-прежнему важен и для Финляндии, и для ЕС, поэтому об отказе от "зависимости" говорить пока рано. Осознавая это, Москва, вероятно, будет использовать этот инструмент в качестве давления, поэтому в Хельсинки не исключают, что в ближайшие десять лет руководство России назвать стабильным можно будет с трудом.

Ранее Европе указали на причины рекордного роста цены на газ.