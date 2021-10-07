Сближение Белоруссии с Россией взволновало Европарламент

Сближение Белоруссии с Россией взволновало Европарламент
Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Европе призвали к новым санкциям против Минска

В Европарламент поступила резолюция, осуждающая действия властей Белоруссии спустя год после массовых уличных протестов, вызванных "фальсификацией выборов". Документ подготовили представители политического объединения "Зеленые / Европейский свободный альянс".

По оценке евродепутатов, "выступающий за свободу" белорусский народ "столкнулся с насилием" со стороны "нелегитимного режима Александра Лукашенко", несмотря на введенные Западом санкции в отношении белорусских властей и госпредприятий.

Более того, в ЕП отметили, что за прошедший год Минск еще больше сблизился с Москвой, которая имеет врагов в Европе. Эта "интеграция", а также "прогрессирующая милитаризация Белоруссии" является "вызовом безопасности и стабильности Европейского континента, в особенности стран восточного соседства ЕС, с которыми Россия уже находится в прямом и косвенном конфликте", приводит RT выдержку из проекта резолюции.

В связи с этим евродепутаты призывают коллег усилить санкции в отношении Белоруссии, в частности, принять "пятый пакет" ограничительных мер против важных секторов экономики республики, на которые опирается "действующий режим".

Ранее президенты РФ и РБ согласовали 28 союзных программ, в том числе касающихся оборонной сферы. Вскоре после этого в Белоруссию были поставлены российские бронетранспортеры БТР-82А, передает Общественная служба новостей.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость317826
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До чего-же этот ЕС привык лезть не в свои дела, наглость зашкаливает. Разбирайтесь внутри себя господа европейцы и не лезьте в другие страны со своим уставом. В очередной раз надо послать эту контору на три веселых буквы.
Гость318004
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ЕС давно "трещит по швам", и имбецилы из Европарламента это прекрасно ОСОЗНАЮТ! ОСНОВНОЕ, что, на данный момент, удерживает эту "кодлу", под названием ЕС, в "кучке" - это яростная борьба с "кровными врагами ЕС" - с Россией и Беларусью!
По поводу СП-2.. Путин ОЧЕНЬ ПРОДУМАННО поступил, когда "подкинул" немцам СП-2! Фрицы щас в "экстазе", остальные члены ЕС - всрались от зависти.. УВЕРЕН, что ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СП-2 - "яблоко раздора" - это "мина замедленного действия(!)" для РАЗВАЛА ЕС! Поверьте, из-за СП-2, рано или поздно, вся гейропа ПЕРЕРУГАЕТСЯ! И.. РАЗВАЛИТСЯ! "Разделяй и властвуй!" :)
Вячеслав Москва
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“…Сближение Белоруссии с Россией взволновало Европарламент…” – пусть малохольные не переживают, пока в Белоруссии у власти упырь многовекторный никакого сближения не будет. Всё сближение – это попрошайничество денег у России на зарплату ОМОНу.
Гость315998
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Евродепутаты куплены Путиным и действуют по указке Кремля :)
Настоящий Одессит
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Любителям санкций в ЕС - громадная шкурка от...конской)
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