Сближение Белоруссии с Россией взволновало Европарламент

В Европе призвали к новым санкциям против Минска

В Европарламент поступила резолюция, осуждающая действия властей Белоруссии спустя год после массовых уличных протестов, вызванных "фальсификацией выборов". Документ подготовили представители политического объединения "Зеленые / Европейский свободный альянс".

По оценке евродепутатов, "выступающий за свободу" белорусский народ "столкнулся с насилием" со стороны "нелегитимного режима Александра Лукашенко", несмотря на введенные Западом санкции в отношении белорусских властей и госпредприятий.

Более того, в ЕП отметили, что за прошедший год Минск еще больше сблизился с Москвой, которая имеет врагов в Европе. Эта "интеграция", а также "прогрессирующая милитаризация Белоруссии" является "вызовом безопасности и стабильности Европейского континента, в особенности стран восточного соседства ЕС, с которыми Россия уже находится в прямом и косвенном конфликте", приводит RT выдержку из проекта резолюции.

В связи с этим евродепутаты призывают коллег усилить санкции в отношении Белоруссии, в частности, принять "пятый пакет" ограничительных мер против важных секторов экономики республики, на которые опирается "действующий режим".

Ранее президенты РФ и РБ согласовали 28 союзных программ, в том числе касающихся оборонной сферы. Вскоре после этого в Белоруссию были поставлены российские бронетранспортеры БТР-82А, передает Общественная служба новостей.