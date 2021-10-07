"Постоянная злоба": в России приструнили экс-главу Литвы после высказывания по Крыму

"Постоянная злоба": в России приструнили экс-главу Литвы после высказывания по Крыму
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Сенатор указал европейцу на его "домашние" проблемы

Крымский полуостров никогда не покинет родную российскую гавань, подчеркнул сенатор от республики Сергей Цеков в ответ на скандальные высказывания бывшего литовского руководителя Витаутаса Ландсбергиса.

Член Совфеда решил отреагировать на слова некогда высокопоставленного литовца. Последний недавно заявил, что Крымский полуостров обязательно вернется в состав Незалежной. При этом данное событие произойдет сразу после якобы "неминуемого" развала Российской Федерации. Ландсбергис аргументировал свою позицию тем, что все империи в какой-то момент прекращают свое существование.

Цеков в ответ на очередной выпад со стороны Литвы отметил, что опасаться развала следует Украине. Сенатор напомнил, что эта страна в принципе появилась на карте только благодаря Российской империи и Советскому Союзу.

Политик также предложил литовцу вспомнить о том, как складывается ситуация в его родном Евросоюзе.

"Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития?" – иронично отметил крымчанин.

Цеков добавил, что многие западные государства спят и видят, как бы развалить нашу страну. В то же время никто не задумывается, какой катастрофой подобные события обернутся для международной арены.

Также сенатор отметил, что литовцы славятся "постоянной злобой в отношении России". Так что подобного рода выпады уже никого не удивляют.

К слову, недавно в еще одной антироссийски настроенной стране – Польше испугались вторжения русских военных под видом мигрантов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость317826
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Поменьше на этих шпротников внимания обращать надо и почаще посылать, пусть от своей злобы сдохнут
Настоящий Одессит
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А вот по моему, литовецц имел ввиду, что хохлостан хрен получит Крым!
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