Талибы* готовятся к вторжению в Таджикистан

Талибы* готовятся к вторжению в Таджикистан
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Об этом боевики заявили в своих закрытых каналах связи

Глава группировки таджикских талибов* из "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан, заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал Reverse side of the medal со ссылкой на закрытые ресурсы боевиков.

Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. 

Напомним, в Таджикистане расположена одна из крупнейших российских военных баз за пределами страны, которая включена в штаб ЦВО. 

Ранее талибы выступили с предупреждением для властей Таджикистана, указав, что вмешательство в дела Афганистана повлечет за собой последствия. 

В конце сентября Россия зафиксировала усиление концентрации афганских и таджикских войск на общей границе. В МИД призывали Кабул и Душанбе к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

* запрещенная в России организация
Источник: Телеграм • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

игорь
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Гость317826
<цензура> лечись от глупости. Хоть понял что написал чушь? Хочешь войны с Афганом или коран выучил?
я хочу чтобы царьки сгинули и не важно кто их туда быстрее отправит
если народцы бывшего СССР не могут скинуть то пусть кто нибудь со стороны бы помог в том
ГостьПо ходу лажа полная,это кто *ЗАС* канал "просветил",
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По ходу лажа полная,это кто *ЗАС* канал "просветил",
Гость318763
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Опять хохлы сюда полезли
Гость316967
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Гость317826
<цензура> лечись от глупости. Хоть понял что написал чушь? Хочешь войны с Афганом или коран выучил?
Какая война с Афганом? Российскую базу не будут трогать, а в Средней Азии установят режим, которого так хотели местные "эмиры" и население
Гость318892
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Давно пора!
Гость317826
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игорь
если местных царьков уничтожат бывших коммунистов предателей СССР то думаю все будут этому рады
<цензура> лечись от глупости. Хоть понял что написал чушь? Хочешь войны с Афганом или коран выучил?
игорь
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если местных царьков уничтожат бывших коммунистов предателей СССР то думаю все будут этому рады
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