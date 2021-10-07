Никакой драмы нет: Лукашенко прокомментировал санкции Запада

Никакой драмы нет: Лукашенко прокомментировал санкции Запада
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Справиться с влиянием внешних ограничительных мер экономике Белоруссии поможет Россия

Ограничения, которые Запад накладывает на белорусские предприятия, не являются критичными для экономики республики. Правительство с ними справляется, а где надо – поможет Россия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске 7 октября.

По его оценке, в ситуации с санкциями "нет никакой драмы". Максимум, что можно сказать, – что это "вызов, выход из зоны комфорта", благодаря которому будет сделан серьезный шаг в собственном развитии, подчеркнул Лукашенко. Скептикам он напомнил пример Москвы, столкнувшейся с санкциями в 2014 году.

"Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены",

– цитирует БелТА президента.

Белоруссии в данной ситуации даже проще – во-первых, она привыкла к разного рода ограничениям со стороны Запада, во-вторых, ее готова поддержать Россия. Это, по словам Лукашенко, еще раз подтвердил Владимир Путин, когда принимал поздравления с днем рождения.

"Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами",

– заверил Лукашенко.

Ранее евродепутаты представили проект резолюции, в которой говорится о необходимости ввести пятый пакет мер, направленных против экономики Белоруссии.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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