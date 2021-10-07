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Ограничения, которые Запад накладывает на белорусские предприятия, не являются критичными для экономики республики. Правительство с ними справляется, а где надо – поможет Россия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске 7 октября.
По его оценке, в ситуации с санкциями "нет никакой драмы". Максимум, что можно сказать, – что это "вызов, выход из зоны комфорта", благодаря которому будет сделан серьезный шаг в собственном развитии, подчеркнул Лукашенко. Скептикам он напомнил пример Москвы, столкнувшейся с санкциями в 2014 году.
"Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены",
– цитирует БелТА президента.
Белоруссии в данной ситуации даже проще – во-первых, она привыкла к разного рода ограничениям со стороны Запада, во-вторых, ее готова поддержать Россия. Это, по словам Лукашенко, еще раз подтвердил Владимир Путин, когда принимал поздравления с днем рождения.
"Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами",
– заверил Лукашенко.
Ранее евродепутаты представили проект резолюции, в которой говорится о необходимости ввести пятый пакет мер, направленных против экономики Белоруссии.
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