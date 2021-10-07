Лидеры государств договорились по важному вопросу

Стало известно, о чем Владимир Путин говорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой.

В ходе беседы лидеры двух стран договорились о том, что продолжат курс по проведению диалога по заключению мирного договора, который будет осуществляться на основе уже имеющихся соглашений.

Напомним, что сегодня, 7 октября, президент России провел первый после вступления на пост телефонный разговор с Кисидой. Путин также поздравил премьера с назначением на столь ответственную должность, пишет РИА "Новости".