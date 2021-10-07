Стали известны детали разговора Путина с новым японским премьером

Лидеры государств договорились по важному вопросу

Стало известно, о чем Владимир Путин говорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой. 

В ходе беседы лидеры двух стран договорились о том, что продолжат курс по проведению диалога по заключению мирного договора, который будет осуществляться на основе уже имеющихся соглашений. 

Напомним, что сегодня, 7 октября, президент России провел первый после вступления на пост телефонный разговор с Кисидой. Путин также поздравил премьера с назначением на столь ответственную должность, пишет РИА "Новости". 

Источник: RT на русском ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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