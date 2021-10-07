В Москве и Брюсселе прокомментировали неожиданное сокращение миссии РФ

Сотрудники российской миссии при НАТО не были уличены в конкретных противоправных действиях. Их высылка из Брюсселя – своеобразная превентивная мера. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Сообщения о том, что из Брюсселя будут высланы 8 из 18 сотрудников представительства России, появились накануне в западных СМИ. Отмечалось, что дипломаты незаконно занимались сбором разведданных. Позже информацию подтвердили официальные лица. Однако, по словам Столтенберга, предъявить натовцам нечего:

"Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу",

– пояснил решение Брюсселя генсек. При этом он призвал Москву развивать диалог, в том числе в формате совета "Россия – НАТО".

В Москве, между тем, усомнились, что Брюссель искренне настроен на сотрудничество.

"Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью",

– приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что Столтенберг встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал отказаться от многолетней пикировки. В ответ российский министр предложил подписать договор, гарантирующий разведение войск России и альянса в точках возможного соприкосновения. Столтенберг отверг эту идею.