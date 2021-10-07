Захарова обещала НАТО ответ Москвы на высылку российских дипломатов

Захарова обещала НАТО ответ Москвы на высылку российских дипломатов
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади назвали действия блока нелепыми и бесцеремонными

Решение Североатлантического блока о значительном сокращении российской дипмиссии в НАТО не стал неожиданностью для Москвы, однако удивил своей бесцеремонностью. Россия обязательно ответит на этот демарш. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга.

"Официально российскую сторону уведомили об этом 6 октября. Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Захарова отметила последовательность альянса в своих действиях в отношении Москвы – блок сокращал нашу миссию в 2015 году и в 2018-ом. Представитель Смоленской площади подчеркнула, что ответные шаги в дипведомстве готовят.

По ее словам, поступки и заявления НАТО по России лишь доказывают их лицемерность. В качестве примера она привела тот факт, что недавно в альянсе просили Москву назначить в Брюссель постоянного представителя РФ, а "не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности". И вот тебе такой фортель со стороны натовцев.

Дипломат назвала выходку блока "абсолютно нелепой" на фоне последних речей о важности вести диалог с РФ, вновь возобновить заседания Совета Россия-НАТО и прочее.

"Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно", – резюмировала Захарова.

Напомним, накануне стало известно, что альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при блоке и сократил число аккредитаций для РФ до 10. Свое решение в НАТО объяснили якобы враждебной деятельностью российских разведчиков, "в том числе убийства и шпионаж".

Затем на арену вышел генсек альянса альянса Йенс Столтенберг и признал, что высылка не связана с каким-либо конкретным деянием, а стала просто превентивной мерой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость 340918
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Педерасктики и яночки , только из за угла и могут тяфкать, народы кидать, козни строить, и от сандалей улепётывать, а как украинцам помочь хрена, только приносят когда очередную провокацию надо замутить. Подленькие голубцы какие.
Гость316958
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А почему 10 оставили Всех выгнать
Гость319004
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Настоящий ОДЕССИТ
Надо России заканчивать сюсюкаться с Натовской голубизной. Это не блок, а сброд передастов)
Вы таки хотели сказать " сброд мецицнеров")))) По теме: дорогие товарищи, вы уж определитесь: раз вы без конца долдоните, что НАТО - враг, тогда какие с дипотношения с врагом?
Настоящий ОДЕССИТ
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Надо России заканчивать сюсюкаться с Натовской голубизной. Это не блок, а сброд передастов)
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