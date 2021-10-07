Бывший соратник Зеленского обратил внимание Киева на отсутствие на полуострове партизанщины

На украинском телевидении стали раздаваться голоса разума по вопросу отношений с Россией и принадлежности Крыма. Так, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко, исключенный из партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил, что полуостров "оккупировали" его жители, пришедшие на референдум в 2014 году.

Свой революционный спич парламентарий произнес в эфире телеканала "Украина 24".

"Вот вы про Крым говорите, деоккупацию… А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на референдум и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные… А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны?" – задался вопросом пан Шевченко.

По его мнению, что власти Незалежной сами создали себе врагов в лице президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Депутат считает, что антироссийский курс киевский режим начал вести под давлением Запада не с 2014 года, когда был совершен госпереворот на Украине, а еще с 2004-го. Он отметил, что соборная не в состоянии одержать победу над Россией, поэтому нужно вернуться к конструктивным отношениям с Москвой.

Напомним, ранее в четверг, 7 октября, Верховная рада лишила Дмитрия Разумкова должности спикера парламента. По мнению ряда аналитиков, пока еще представитель фракции "Слуга народа" может составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах главы государства.

