Экс-советник Трампа требует укрепить восточный фланг НАТО

Белый дом должен ускорить планируемые продажи вооружения Польше, чтобы укрепить позиции НАТО на восточном направлении. С таким призывом к президенту США Джо Байдену выступил Роберт О'Брайен, который в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа курировал вопросы безопасности.

По мнению политика, Вашингтон должен поддержать Варшаву и поощрять ее инвестиции в сферу военно-промышленного комплекса. Экс-советник считает этот план единственной возможностью довести до России мысль, что США продолжает занимать лидирующую роль в северо-атлантическом блоке, даже несмотря на ситуацию в Афганистане.

"НАТО нельзя недооценивать", – уверен О'Брайен.

Отметим, что сторонники Трампа обвиняют действующего хозяина Белого дома в некомпетентности. По их мнению, Байден ослабил позиции США и их союзников по военно-политическому альянсу, когда начал выводить войска из исламской республики.

Американский политик уверен, что Россию нужно сдерживать в Европе, потому что в ходе недавних учений наша страна продемонстрировала свой потенциал. О'Брайен отметил, что российская военная сила может стать вызовом для НАТО. Однако альянс, по его словам, в нынешнем виде не сможет противостоять России.