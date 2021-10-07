Байдену предложили план по сдерживанию России

Байдену предложили план по сдерживанию России
Фото: Olga Sokolova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экс-советник Трампа требует укрепить восточный фланг НАТО

Белый дом должен ускорить планируемые продажи вооружения Польше, чтобы укрепить позиции НАТО на восточном направлении. С таким призывом к президенту США Джо Байдену выступил Роберт О'Брайен, который в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа курировал вопросы безопасности. 

По мнению политика, Вашингтон должен поддержать Варшаву и поощрять ее инвестиции в сферу военно-промышленного комплекса. Экс-советник считает этот план единственной возможностью довести до России мысль, что США продолжает занимать лидирующую роль в северо-атлантическом блоке, даже несмотря на ситуацию в Афганистане. 

"НАТО нельзя недооценивать", – уверен О'Брайен. 

Отметим, что сторонники Трампа обвиняют действующего хозяина Белого дома в некомпетентности. По их мнению, Байден ослабил позиции США и их союзников по военно-политическому альянсу, когда начал выводить войска из исламской республики. 

Американский политик уверен, что Россию нужно сдерживать в Европе, потому что в ходе недавних учений наша страна продемонстрировала свой потенциал. О'Брайен отметил, что российская военная сила может стать вызовом для НАТО. Однако альянс, по его словам, в нынешнем виде не сможет противостоять России.

Источник: RealClearDefense ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость 340918
Пожаловаться Ответить
бздят стервецы когда страшно :)
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Если пшеки не понимают, что первая ракета полетит на них, то они просто безмозглые идиёты.
1
новости партнеров

"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России

Отказ Европы от топлива ударит по стране

Российского представителя лишили слова прямо перед выступлением на совете ООН

Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей