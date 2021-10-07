Чиновник не справился с эмоциями, которые должны быть присущи представителю внешнеполитического ведомства

В стенах ООН всех российских журналистов назвали "пропагандистами-террористами". На такое заявление сподобился директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, который брякнул хамство и сбежал от корреспондента РИА "Новости".

После одного из заседаний Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, обозреватель агентства подошел к члену украинской дипломатии в кулуарах, представился и попытался задать ему вопрос. Но тот категорически отказался ему отвечать.

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – заявил пан Лакомов.

Корреспондент решил у дипломата уточнить, считает ли он все российские медиа таковыми, на что тот недолго размышляя, ответил: "Да, пропагандистские террористы".

По словам пана Лакомова, наши журналисты якобы "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду".

В ходе повторной попытки поговорить с дипломатом корреспондент напомнил тому, что представители украинских медиа в России имеют возможность вести диалог с политическим руководством нашей страны. В качестве примера, он привел одиозного и скандального журналиста агентства УНИАН Романа Цымбалюка, известного своими хамскими вопросами, адресованными президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, он периодически вступает в споры с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой.

Но и тут попытка оказалась неудачной. Правда пан Лакомов уже не стал сыпать оскорблениями, а молча ретировался от российского журналиста.

К вопросу о Цымбалюке. Журналист нынешним летом весьма эмоционально отреагировал на статью Путина о Незалежной – он задумался над тем, когда Москва "вернет" Киеву "исконно украинские территории", а именно Таганрог.

