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В стенах ООН всех российских журналистов назвали "пропагандистами-террористами". На такое заявление сподобился директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, который брякнул хамство и сбежал от корреспондента РИА "Новости".
После одного из заседаний Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, обозреватель агентства подошел к члену украинской дипломатии в кулуарах, представился и попытался задать ему вопрос. Но тот категорически отказался ему отвечать.
"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – заявил пан Лакомов.
Корреспондент решил у дипломата уточнить, считает ли он все российские медиа таковыми, на что тот недолго размышляя, ответил: "Да, пропагандистские террористы".
По словам пана Лакомова, наши журналисты якобы "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду".
В ходе повторной попытки поговорить с дипломатом корреспондент напомнил тому, что представители украинских медиа в России имеют возможность вести диалог с политическим руководством нашей страны. В качестве примера, он привел одиозного и скандального журналиста агентства УНИАН Романа Цымбалюка, известного своими хамскими вопросами, адресованными президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, он периодически вступает в споры с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой.
Но и тут попытка оказалась неудачной. Правда пан Лакомов уже не стал сыпать оскорблениями, а молча ретировался от российского журналиста.
К вопросу о Цымбалюке. Журналист нынешним летом весьма эмоционально отреагировал на статью Путина о Незалежной – он задумался над тем, когда Москва "вернет" Киеву "исконно украинские территории", а именно Таганрог.
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Ужас!!! Этот "усраинский МИД" - ПОГОЛОВНОЕ СБОРИЩЕ отмороженных кизячно-бутиратных скотов-наркоманов!!! Когда же они себе "золотых уколов" понаделают и выздохнут?! Скотское семя!