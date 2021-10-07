Преемник Меркель после провала на выборах в бундестаг объявил об отставке

Преемник Меркель после провала на выборах в бундестаг объявил об отставке
Армин Лашет. Фото: Michael Kappeler/ dpa/www.globallookpress.com
Политик будет работать до того момента, как ему найдут замену

Выборы в бундестаг в сентябре 2021 года завершились неожиданно. Правящая партия Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) уступила лидерство Социал-демократической партии Германии. Спустя пару недель глава ХДС Армин Лашет заявил, что готов к своему увольнению.

По мнению политика, который был основным претендентом на пост преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель, его партия "нуждается в в новом старте". Лашет ожидает, что в его политической организации грядут кадровые перестановки, а сам он уйдет в тень. 

Об этом немец заявил своим соратникам на заседании фракции партии. Однако пока не найдется новый глава ХДС, Лашет продолжит исполнять свои обязанности.

Напомним, партия Лашета набрала на выборах 24,1%, за социал-демократов свои голоса отдали 25,7% немцев. Теперь попавшим в бундестаг партиям нужно сформировать коалиции. До этого момента нынешний канцлер ФРГ Меркель продолжит оставаться на своем посту. 

Если социал-демократы объединятся с "Зелеными", то у этой коалиции будет возможность сорвать "Северный поток – 2", опасаются эксперты. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чего ждать России от нового канцлера Германии. 

Источник: N-TV ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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