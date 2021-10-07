Лондон призвали развивать поставки сланцевого сырья

Россия устроила откровенный буллинг Евросоюзу с поставками газа, поэтому и Великобритании следует перейти на поставки сланцевого сырья, чтобы "полностью избавиться от любой зависимости". К этому призвал Лондон бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит, комментируя Daily Mail ситуацию на газовом рынке.



"Россия играет в игры с европейцами, и она полна решимости открыть "Северный поток – 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", – заявил политик.

Он полагает, что запуск балтийского газопровода позволит Москве "запугивать всех, начиная с Украины", поскольку она сможет "перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам".

"Восточноевропейские страны полностью разочарованы Европейской комиссией", – заметил Смит.

По его мнению, ЕС и Британии необходимо создавать газовый резерв, чтобы быть независимыми от таких государств-поставщиков, как Россия. Политик подчеркнул, что большую часть газа подданные Соединенного Королевства производят внутри страны или импортируют из Норвегии. Он указал, что его страна не зависит так от российского голубого топлива, как Европа, особенно Германия.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Александра Новака увеличить предложение отечественного газа. Но сделать это не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. Также глава государства отказался прогонять больше сырья через украинскую ГТС из-за того, что старая советская труба может просто лопнуть.

Добавим, что после вчерашних ободряющих заявлений Путина по газу цены на него стали резко ползти вниз.

