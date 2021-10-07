Россию обвинили в буллинге Европы из-за газа и "Северного потока-2"

Россию обвинили в буллинге Европы из-за газа и "Северного потока-2"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лондон призвали развивать поставки сланцевого сырья

Россия устроила откровенный буллинг Евросоюзу с поставками газа, поэтому и Великобритании следует перейти на поставки сланцевого сырья, чтобы "полностью избавиться от любой зависимости". К этому призвал Лондон бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит, комментируя Daily Mail ситуацию на газовом рынке.

"Россия играет в игры с европейцами, и она полна решимости открыть "Северный поток – 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", – заявил политик.

Он полагает, что запуск балтийского газопровода позволит Москве "запугивать всех, начиная с Украины", поскольку она сможет "перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам".

"Восточноевропейские страны полностью разочарованы Европейской комиссией", – заметил Смит.

По его мнению, ЕС и Британии необходимо создавать газовый резерв, чтобы быть независимыми от таких государств-поставщиков, как Россия. Политик подчеркнул, что большую часть газа подданные Соединенного Королевства производят внутри страны или импортируют из Норвегии. Он указал, что его страна не зависит так от российского голубого топлива, как Европа, особенно Германия.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Александра Новака увеличить предложение отечественного газа. Но сделать это не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. Также глава государства отказался прогонять больше сырья через украинскую ГТС из-за того, что старая советская труба может просто лопнуть.

Добавим, что после вчерашних ободряющих заявлений Путина по газу цены на него стали резко ползти вниз.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
ГостьТрямсь
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Гость318004
Ты о чём? Озабоченный штоле?
Гротеск должен быть полноценным!
Гость318004
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ГостьТрямсь
без групповухи незачёт!
Ты о чём? Озабоченный штоле?
ГостьТрямсь
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Гость318004
Не придирайся! Это гротеск! :)))
без групповухи незачёт!
Гость318004
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Гость318745
не совсем так
но вектор правильный
Не придирайся! Это гротеск! :)))
Гость318745
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Гость318004
"Россия устроила откровенный буллинг Евросоюзу с поставками газа" -
Британский придурок ПРАВ!!! Только в России это называется по другому - поставила раком!!!

"поэтому и Великобритании следует перейти на поставки сланцевого сырья, чтобы "полностью избавиться от любой зависимости". -
Это завуалированное предложение перейти на кизяк??? :)))

"Восточноевропейские страны полностью разочарованы Европейской комиссией" -
:))) Да, они "протрезвели"!!! И в ПАНИКЕ побежали "челом бить" дяде Вове по поставкам газа... :)))
не совсем так
но вектор правильный
Гость318004
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"Россия устроила откровенный буллинг Евросоюзу с поставками газа" -
Британский придурок ПРАВ!!! Только в России это называется по другому - поставила раком!!!

"поэтому и Великобритании следует перейти на поставки сланцевого сырья, чтобы "полностью избавиться от любой зависимости". -
Это завуалированное предложение перейти на кизяк??? :)))

"Восточноевропейские страны полностью разочарованы Европейской комиссией" -
:))) Да, они "протрезвели"!!! И в ПАНИКЕ побежали "челом бить" дяде Вове по поставкам газа... :)))
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