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Россия стала одной из первых стран, кто начал поставлять вакцины от коронавируса другим странам, желая поскорее покончить с пандемией. Однако Джо Байден уверен, что Москва делала и продолжает это делать, преследуя свои корыстные цели, отметив, что Вашингтон помогает мировому сообществу безвозмездно.
"Другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое",
– отметил американец в ходе своего выступления, подчеркнув, что Соединенные Штаты поставили миру больше вакцин, чем все другие страны вместе взятые.
По мнению демократа, такая политика положительно сказывается на образе и репутации США в других странах. При этом Байден подчеркнул, что Америка, в отличие от России и Китая, ничего взамен не просит, уточняет Общественная служба новостей.
Говоря о планах, глава Белого дома заявил, что сейчас у США есть достаточное количество вакцин, чтобы привить все население. Но Вашингтон не собирается останавливаться на этом. К концу первого квартала следующего года американцы планируют более 1,2 млрд доз препарата.
Если верить данным, которые озвучил Байден, сейчас Штаты поставили уже около 180 миллионов доз вакцин другим странам.
Ранее стало известно, что США планируют запретить въезд вакцинированным "Спутником V". Такие нововведения могут вступить в силу уже в ноябре этого года.
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