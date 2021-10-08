Байден выдвинул обвинения России и Китаю по поставкам вакцин от коронавируса

Байден выдвинул обвинения России и Китаю по поставкам вакцин от коронавируса
Джо Байден. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москва только делает вид, что помогает, считают в Вашингтоне

Россия стала одной из первых стран, кто начал поставлять вакцины от коронавируса другим странам, желая поскорее покончить с пандемией. Однако Джо Байден уверен, что Москва делала и продолжает это делать, преследуя свои корыстные цели, отметив, что Вашингтон помогает мировому сообществу безвозмездно. 

"Другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое", 

– отметил американец в ходе своего выступления, подчеркнув, что Соединенные Штаты поставили миру больше вакцин, чем все другие страны вместе взятые. 

По мнению демократа, такая политика положительно сказывается на образе и репутации США в других странах. При этом Байден подчеркнул, что Америка, в отличие от России и Китая, ничего взамен не просит, уточняет Общественная служба новостей

Говоря о планах, глава Белого дома заявил, что сейчас у США есть достаточное количество вакцин, чтобы привить все население. Но Вашингтон не собирается останавливаться на этом. К концу первого квартала следующего года американцы планируют более 1,2 млрд доз препарата. 

Если верить данным, которые озвучил Байден, сейчас Штаты поставили уже около 180 миллионов доз вакцин другим странам. 

Ранее стало известно, что США планируют запретить въезд вакцинированным "Спутником V". Такие нововведения могут вступить в силу уже в ноябре этого года. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Геннадий Чебурашкин
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США не просят! :)))))
США просто приходят, бомбят и забирают БЕЗ спроса!
Как в Сирии, Ливии, Ираке, Украине, Югославии, Вьетнаме!!
Гость319068
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Статистика: У умеренно тучных людей, за 50, кто ширнулся американской вакциной от гриппа (название не помню) в 2014 году, лет через пять массово разрушились коленные и тазобедренные суставы. Аля привет в клинику на операцию по вживлению искусственных. Ничего личного, чисто бизнес.
Гость319068
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Исключительные все пребывают в истерическом моразме. Похоже им это нравится. Выходить из этого болезного состояния не хотят. Мозахисты.
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