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Противоречивая ситуация складывается в российско-американских отношениях. Несмотря на все попытки санкционного давления Запада, наша страна успешно достроила и уже готовит к полноценному запуску газопровод "Северный поток-2". Однако, по версии американских парламентариев, это является очередной причиной ввести санкции против России.
Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия. По мнению парламентария, наша страна умышленно спровоцировала скачок стоимости голубого топлива за счет уменьшения объема поставок для европейских стран.
Конгрессмен даже подверг критике лидеров США и Германии, Джо Байдена и Ангелу Меркель. Он считает, что главы государств проигнорировали попытки России создать "энергетический кризис", чтобы оказать давление на страны Европы. Маккол обвинил нашу страну в манипуляциях на региональном газовом рынке.
Из заявления парламентария следует, что для борьбы с газопроводом "Северный поток-2" необходимо расширить санкции против России. По его словам, если Белый дом не начнет реагировать на эту ситуацию, то наша страна получит новый рычаг воздействия на Украину и других партеров США в Европе.
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Ах ты свиное рыло! :) Россия поставила раком гейропу по газу, и плюёт на визг пиндосов "с высокой вышки"!
Давай лучше поговорим о страданиях твоей "хненьки"! Пиндосы развалили и отняли у вас ВСЁ, что только может придумать извращённый мозг! Вас превратили в подопытную "свиноферму" - за печеньки! Испытывают препараты на вас! Основная цель пиндосов - извести ваше <цензура> племя "на нет" - а потом из усраины устроить плантации кукурузы.. Ты вот "накакал" щас на российском сайте и пойдёшь жрать похлёбку из кизяка!!! Ты как там, не страдаешь? :)
вы - арифметическая погрешность.
"А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?" - сами же и устроили, если бы вытащил голову из дупы, то знал бы про "зеленую энергетику", с которой ЕС пролетела как фанера над Парижем.
"Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения" - ну-ну, давай, а мы посмотрим.
"конце концов - отключить рашку от свифта" - и минус ~30% прибыли?
Ты когда что-либо пишешь, постарайся хотя бы мысли в кучу собрать, страдалец анальный
У пиндоских ублюдков опять геморрой обострился... :)))
Где санкции против Норвегии ???
А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?
Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения,
заблокировать все офшоры, арестовывать в водах мирового океана яхты путинских тварей, в конце концов - отключить рашку от свифта.
только через страдания ! россия должна страдать.