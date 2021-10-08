В США придумали очередной повод ввести санкции против России

В США придумали очередной повод ввести санкции против России
Фото: pixabay.com
Американцев не устроили высокие цены на газ в Европе

Противоречивая ситуация складывается в российско-американских отношениях. Несмотря на все попытки санкционного давления Запада, наша страна успешно достроила и уже готовит к полноценному запуску газопровод "Северный поток-2". Однако, по версии американских парламентариев, это является очередной причиной ввести санкции против России. 

Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия. По мнению парламентария, наша страна умышленно спровоцировала скачок стоимости голубого топлива за счет уменьшения объема поставок для европейских стран. 

Конгрессмен даже подверг критике лидеров США и Германии, Джо Байдена и Ангелу Меркель. Он считает, что главы государств проигнорировали попытки России создать "энергетический кризис", чтобы оказать давление на страны Европы. Маккол обвинил нашу страну в манипуляциях на региональном газовом рынке. 

Из заявления парламентария следует, что для борьбы с газопроводом "Северный поток-2" необходимо расширить санкции против России. По его словам, если Белый дом не начнет реагировать на эту ситуацию, то наша страна получит новый рычаг воздействия на Украину и других партеров США в Европе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость 237390
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Гость317923
А чем тебя так Россия то задела анальный страдалец?
"А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?" - сами же и устроили, если бы вытащил голову из дупы, то знал бы про "зеленую энергетику", с которой ЕС пролетела как фанера над Парижем.
"Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения" - ну-ну, давай, а мы посмотрим.
"конце концов - отключить рашку от свифта" - и минус ~30% прибыли?
Ты когда что-либо пишешь, постарайся хотя бы мысли в кучу собрать, страдалец анальный
Это горемыка-каклович тут подрабатывает на сальцо :) так как нормальные люди заняты делом. То о чём ты ему поведал, с большой вероятностью останется за гранью возможностей его восприятия. 
Гость318004
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Гость317381
"Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия."
А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?
Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения,
заблокировать все офшоры, арестовывать в водах мирового океана яхты путинских тварей, в конце концов - отключить рашку от свифта.
только через страдания ! россия должна страдать.
"только через страдания ! россия должна страдать." -
Ах ты свиное рыло! :) Россия поставила раком гейропу по газу, и плюёт на визг пиндосов "с высокой вышки"!
Давай лучше поговорим о страданиях твоей "хненьки"! Пиндосы развалили и отняли у вас ВСЁ, что только может придумать извращённый мозг! Вас превратили в подопытную "свиноферму" - за печеньки! Испытывают препараты на вас! Основная цель пиндосов - извести ваше <цензура> племя "на нет" - а потом из усраины устроить плантации кукурузы.. Ты вот "накакал" щас на российском сайте и пойдёшь жрать похлёбку из кизяка!!! Ты как там, не страдаешь? :)
Гость317381
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Гость317923
А чем тебя так Россия то задела анальный страдалец?
"А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?" - сами же и устроили, если бы вытащил голову из дупы, то знал бы про "зеленую энергетику", с которой ЕС пролетела как фанера над Парижем.
"Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения" - ну-ну, давай, а мы посмотрим.
"конце концов - отключить рашку от свифта" - и минус ~30% прибыли?
Ты когда что-либо пишешь, постарайся хотя бы мысли в кучу собрать, страдалец анальный
30% прибыли свифта это краснорылые засранцы ? не смеши.
вы - арифметическая погрешность.
Гость317381
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Гость319184
сколько дядя Вова будет прислушиваться к США? может- ну их н... <цензура>?
Ваш дядя вова на США и работает. мы ему так благодарны за то что своими мультфильмами помогает нам с бюджетом. да и деньги ваши друзья дяди вовы хранят в США. одного "патриота" вашего уже поставили на 506 миллионов долларов - заплатит и еще отсосет нам
Гость319068
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Упорото истерический моразм исключительных и проявление его в любой форме нужно чтоб военные заводы ВПК работали, не зачахли, не обанкротились. Учитывая что траты США на оборонку составляют не менее 700 млрд $, хапать ежегодно олигархам-политикам ВПК можно постоянно и не стесняясь. Плюс поставки другим странам. Главное ВОЙНА, алчное обогащение.
Гость317923
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Гость317381
"Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия."
А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?
Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения,
заблокировать все офшоры, арестовывать в водах мирового океана яхты путинских тварей, в конце концов - отключить рашку от свифта.
только через страдания ! россия должна страдать.
А чем тебя так Россия то задела анальный страдалец?
"А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?" - сами же и устроили, если бы вытащил голову из дупы, то знал бы про "зеленую энергетику", с которой ЕС пролетела как фанера над Парижем.
"Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения" - ну-ну, давай, а мы посмотрим.
"конце концов - отключить рашку от свифта" - и минус ~30% прибыли?
Ты когда что-либо пишешь, постарайся хотя бы мысли в кучу собрать, страдалец анальный
Гость318004
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"Американцев не устроили высокие цены на газ в Европе"... "по версии американских парламентариев, это является очередной причиной ввести санкции против России." -
У пиндоских ублюдков опять геморрой обострился... :)))
Гость319185
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Газпром также как и НОРВЕГИЯ, которая поставляет газа больше Газпрома, просто придержали СВОИ излишки сверх контрактов. Абсолютно рыночный поход в духе решений ЕК по торговле спотами.
Где санкции против Норвегии ???
Гость319184
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сколько дядя Вова будет прислушиваться к США? может- ну их н... <цензура>?
Гость317381
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"Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия."
А кто еще устроил в Европе этот коллапс ?
Санкции должны быть самые жесткие в том числе лично против путина и его ближайшего окружения,
заблокировать все офшоры, арестовывать в водах мирового океана яхты путинских тварей, в конце концов - отключить рашку от свифта.
только через страдания ! россия должна страдать.
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