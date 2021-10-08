Американцев не устроили высокие цены на газ в Европе

Противоречивая ситуация складывается в российско-американских отношениях. Несмотря на все попытки санкционного давления Запада, наша страна успешно достроила и уже готовит к полноценному запуску газопровод "Северный поток-2". Однако, по версии американских парламентариев, это является очередной причиной ввести санкции против России.

Майк Маккол – член Конгресса США – уверен, что в резком росте цен на газ в Европе виновата Россия. По мнению парламентария, наша страна умышленно спровоцировала скачок стоимости голубого топлива за счет уменьшения объема поставок для европейских стран.

Конгрессмен даже подверг критике лидеров США и Германии, Джо Байдена и Ангелу Меркель. Он считает, что главы государств проигнорировали попытки России создать "энергетический кризис", чтобы оказать давление на страны Европы. Маккол обвинил нашу страну в манипуляциях на региональном газовом рынке.

Из заявления парламентария следует, что для борьбы с газопроводом "Северный поток-2" необходимо расширить санкции против России. По его словам, если Белый дом не начнет реагировать на эту ситуацию, то наша страна получит новый рычаг воздействия на Украину и других партеров США в Европе.