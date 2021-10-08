В Европе пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко

В Европе пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко
Фото: Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK press
Сближение Москвы и Минска противоречит интересам ЕС

Европейский союз должен ввести ограничительные меры в отношении России, если она продолжит поддерживать Белоруссию. Об этом говорится в принятой накануне резолюции Европарламента.

В документе, текст которого опубликован на сайте ЕП, перечислены основные претензии европейцев к правительству Александра Лукашенко. Среди прочего, ему припомнили убийство в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, бегство с Олимпиады в Токио белорусской спортсменки Кристины Тимановской, застреленного во время облавы КГБ в Минске Андрея Зельцера и т.п.

Еще большее недовольство евродепутатов вызывает растущая интеграция Белоруссии и России, в том числе тот факт, что президенты двух стран недавно подписали дорожные карты по созданию Союзного государства. В резолюции указывается, что Лукашенко – "нелегитимный президент", поэтому все его подписи после 5 ноября 2020 года должны быть отозваны.

"ЕС должен дать понять, что, если Россия продолжит свою текущую политику в отношении Белоруссии, Евросоюз должен будет ввести дополнительные меры сдерживания и в отношении России",

– настаивают европарламентарии.

Что касается Белоруссии, то в резолюции ЕП говорится о необходимости ввести новые санкции, которые будут направлены на предприятия черной металлургии, деревообрабатывающие компании, химическую промышленность и банковский сектор, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что в ЕП обсуждают пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за сближения Минска с Москвой. На этом фоне президент Лукашенко провел в Минске совещание, на котором высказался о способах преодоления последствий наложенных Западом ограничений.

Источник: Сайт ЕП ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость316238
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Лукаш хоть не подарок и может подставить, но свои санкции и меры сдерживания можете засунуть куда надо!
Настоящий Одессит
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Меня умиляет то, что ЕС постоянно угрожает России. Сами на грани развала, а все туда же. Видели вас Белорусь и Россия в гробу и белых тапочках)
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