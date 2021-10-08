Большинство американцев не доверяют действующему президенту США

К сегодняшнему дню во внешней и внутренней политике США накопилось не мало проблем. Многие из них стали прямым следствием необдуманных действий Белого дома. Не удивительно, что на фоне нарастающего кризиса рейтинг американского президента постепенно идет ко дну. Джо Байден уже потерял поддержку большинства сограждан.

Исследование Квиннипэкского института зафиксировало рекордное снижение рейтинга Байдена. Сегодня главе Белого дома доверяют около 38% жителей США. При этом более половины американцев негативно относятся к его деятельности на посту президента США. Примечательно, что еще несколько месяцев назад ситуация была обратной. Байдена поддерживали более 50% населения.

Аналитики выделяют несколько причин, из-за которых обвалился рейтинг американского лидера. Прежде всего, на негативную ситуацию повлиял вывод войск США и НАТО из Афганистана, что привело к государственному перевороту в исламской республике. Первые обвинения в сторону Джо Байдена полетели от его предшественника Дональда Трампа.

Сторонники экс-главы Белого дома и сейчас пытаются использовать провальный рейтинг Байдена в своих целях. Они очень активно внедряют среди жителей США тезис о том, что Трамп был лучше как президент. Вообще, демократы и республиканцы никогда не стеснялись грязных приемов межпартийной борьбы, даже если это негативно влияло на саму Америку.