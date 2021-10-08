Виноваты нечистая сила или инопланетяне: Сатановский высмеял ЧП с подлодкой США

Виноваты нечистая сила или инопланетяне: Сатановский высмеял ЧП с подлодкой США
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политолог не исключает, что субмарина могла напороться на Годзиллу

Инцидент с американской подводной лодкой, которая пострадала в акватории Южно-Китайского моря от действий неведомых сил, наделал много шума в мировом пространстве. Скандальный случай решил прокомментировать известный эксперт, востоковед Евгений Сатановский.

Евгений Янович, в свойственной ему манере, разбавил обсуждение загадочного инцидента порцией юмора. Политический эксперт призвал вашингтонскую администрацию, в первую очередь, определить, что же стало причиной повреждения атомной подводной лодки бравых американских вояк.

Сатановский полагает, что властям США не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты, как спецоперация, проведенная российскими "супергероями" Бошировым и Петровым. Также Белому дому стоит проверить, не орудуют ли в Южно-Китайском море "Годзилла, инопланетяне, Человек-кит, Супермен, зомби" или какие-нибудь другие недоброжелатели Соединенных Штатов Америки.

"Провести комплекс мероприятий, призванных очистить море от зловредной нечистой силы", – иронично советует американцам Сатановский.

Впрочем, Евгений Янович полагает, что независимо от причин ЧП, Вашингтон просто обязан ввести санкции против России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эти государства и так считаются врагами США, так что очередной удар санкционной дубиной всегда кстати. Своими предложениями острый на язык мыслитель поделился в личном телеграм-канале.

К слову, недавно американские журналисты раскрыли неожиданную подоплеку скандального инцидента. Аналитики считают, что на случившееся могли оказать влияние обострившиеся отношении США и Китая.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость 319062
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Гость 382901
тренировались от сандалей с калашами (у которых военный бюджет 300 баксов) под водой прятаться .
:))
Гость 382901
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Гость316152
Есть отличная идея, как вернуть тебе пенсию, убогий. Когда, в следующем году, Путин будет общаться с народом, ты задай ему вопрос этот, он тебе обстоятельно все раскажет. Нет нужды из себя обиженку тут строить, всем абсолютно пофиг на тебя и на твою пенсию. Единствоенное, жалость вызывают твои ближние, каково им постоянно твое нытье про пенсии слушать
это тролль , он под всеми новостями одно и то же пишет. Не хочет работу нормальную найти
Гость316152
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игорь
а чего сатановский про пенсии молчит))
испугался сам нечистой?
Есть отличная идея, как вернуть тебе пенсию, убогий. Когда, в следующем году, Путин будет общаться с народом, ты задай ему вопрос этот, он тебе обстоятельно все раскажет. Нет нужды из себя обиженку тут строить, всем абсолютно пофиг на тебя и на твою пенсию. Единствоенное, жалость вызывают твои ближние, каково им постоянно твое нытье про пенсии слушать
Гость 382901
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тренировались от сандалей с калашами (у которых военный бюджет 300 баксов) под водой прятаться .
Гость 382901
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игорь
а чего сатановский про пенсии молчит))
испугался сам нечистой?
тренировались от сандалей с калашами (у которых военный бюджет 300 баксов) под водой прятаться .
миша гребник
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игорь
а чего сатановский про пенсии молчит))
испугался сам нечистой?
игорь начни работать , что бы не быть рабом утра, за рабство той работы которую в ссср профукали, не работая рабами , и армии .
игорь
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а чего сатановский про пенсии молчит))
испугался сам нечистой?
Настоящий Одессит
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Наверное Петров и Боширов забыли взять с собой серп и молоток. Бедная подлодка, могло быть и хуже)
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