Политолог не исключает, что субмарина могла напороться на Годзиллу

Инцидент с американской подводной лодкой, которая пострадала в акватории Южно-Китайского моря от действий неведомых сил, наделал много шума в мировом пространстве. Скандальный случай решил прокомментировать известный эксперт, востоковед Евгений Сатановский.



Евгений Янович, в свойственной ему манере, разбавил обсуждение загадочного инцидента порцией юмора. Политический эксперт призвал вашингтонскую администрацию, в первую очередь, определить, что же стало причиной повреждения атомной подводной лодки бравых американских вояк.

Сатановский полагает, что властям США не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты, как спецоперация, проведенная российскими "супергероями" Бошировым и Петровым. Также Белому дому стоит проверить, не орудуют ли в Южно-Китайском море "Годзилла, инопланетяне, Человек-кит, Супермен, зомби" или какие-нибудь другие недоброжелатели Соединенных Штатов Америки.

"Провести комплекс мероприятий, призванных очистить море от зловредной нечистой силы", – иронично советует американцам Сатановский.

Впрочем, Евгений Янович полагает, что независимо от причин ЧП, Вашингтон просто обязан ввести санкции против России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эти государства и так считаются врагами США, так что очередной удар санкционной дубиной всегда кстати. Своими предложениями острый на язык мыслитель поделился в личном телеграм-канале.

К слову, недавно американские журналисты раскрыли неожиданную подоплеку скандального инцидента. Аналитики считают, что на случившееся могли оказать влияние обострившиеся отношении США и Китая.