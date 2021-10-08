Некоторые руководители стран СНГ видят в Турции мостик для сближения с Западам

В последнее время турецкое влияние в среднеазиатском регионе резко возросло. Президент Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает повестку о возрождении Турана, что подразумевает объединение земель, которые, по его мнению, некогда являлись частью тюркского мира. Постепенно он старается вытеснить Россию из постсоветских стран.

Содружество Независимых Государств традиционно было зоной влияния нашей страны. Члены СНГ вместе с Россией образовывают экономические и военные союзы, например ЕАЭС или ОДКБ. Меж тем, некоторые страны среднеазиатского регионы сегодня тяготеют к Турции, являющейся членом враждебного для нас блока НАТО.

Анкара с 90-х годов начала применять в Азии мягкую силу, создавая и спонсируя лояльные НКО. Местные студенты получали стипендии – постепенно формировалось протурецкое лобби. Сегодня Турция и ряд постсоветских стран, а также регионов России образуют союзы якобы в сфере культуры и языка.

Ряд экспертов уверены, что, формируя новую элиту, Анкара пытается вытеснить Москву из постсоветского пространства. Научный сотрудник РАН Виктор Надеин-Раевский обращает внимание, что сотрудники спецслужб и военнослужащие некоторых азиатских стран сегодня проходят обучение в Турции.

Эксперт не сомневается, что Эрдоган пытается закрепиться в регионе, где традиционно было сильное влияние России. Он подчеркивает, что некоторые руководители стран СНГ видят в Турции мостик для сближения с Западам. В то же время, по мнению ученого, Москва пока еще не предпринимает активных шагов против Анкары.