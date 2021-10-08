Путина призвали жестче реагировать на действия НАТО

Путина призвали жестче реагировать на действия НАТО
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действия Брюсселя сравнили с поведением хулиганов в подворотне

Российский лидер Владимир Путин проводит слишком интеллигентную политику по отношению к НАТО. Действовать надо жестче. К этому призвал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

По его мнению, Североатлантический альянс ведет себя сегодня как "банда гопников", цель которых – "избить и ограбить" Россию. Поэтому отвечать им нужно соответствующе:

"Жестче надо, жестче. Реально гопники ведь это НАТО. И понимают только язык силы",

– приводит "Свободная пресса" высказывание политолога. По его мнению, представители НАТО сейчас "позорят великую европейскую цивилизацию", в то время как Москва была и остается "лидером в умеренности и здравом смысле".

Ранее в Брюсселе решили сократить миссию РФ при НАТО почти вдвое. При этом генсек организации Йенс Столтенберг признал, что никаких конкретных обвинений в адрес российских дипломатов, которым предписали покинуть миссию, у НАТО нет: принимая решение о высылке, на Западе ориентировались на свои "ощущения".

В Москве уже предупредили, что ответят на этот "недружественный демарш".

Источник: Свободная пресса
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость316030
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Он абсолютно прав. Слишком мягкая внешняя политика РФ, надо гораздо жестче отвечать на русофобские выпады, санкции, рестрикции и полит. хамство.
Гость315962
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А как Путин может жестко реагировать ? <цензура> погромче чтоль ?
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