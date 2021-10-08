Лауреаты Нобелевской премии мира объявлены в Осло

Победили представители прессы

Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом было объявлено в Осло в пятницу, 8 октября.

Maria Ressa and Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions.#NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

На премию в данной номинации претендовали также белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, россиянин Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг, организация "Репортеры без границ" и пр.

Размер премии составляет 10 млн шведских крон (более 1 млн долларов).

В свое время лауреатами Нобелевской премии мира становились глава СССР Михаил Горбачев, академик Андрей Сахаров, президент США Барак Обама, южноафриканский политик Нельсон Мандела и др.