Лауреаты Нобелевской премии мира объявлены в Осло

Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом было объявлено в Осло в пятницу, 8 октября.

Maria Ressa and Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions.#NobelPrize