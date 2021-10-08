Лауреаты Нобелевской премии мира объявлены в Осло

Победили представители прессы

Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом было объявлено в Осло в пятницу, 8 октября.

На премию в данной номинации претендовали также белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, россиянин Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг, организация "Репортеры без границ" и пр.

Размер премии составляет 10 млн шведских крон (более 1 млн долларов).

В свое время лауреатами Нобелевской премии мира становились глава СССР Михаил Горбачев, академик Андрей Сахаров, президент США Барак Обама, южноафриканский политик Нельсон Мандела и др.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В Польше испугались последствий экономического удара по России

Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам

НАТО испугались расширения военного присутствия России на Балтике из-за "Северного потока-2"

В Москве считают, что противники нашей трубы уже не знают, к чему в проекте придраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей