Украинские депутаты перепуганы и отказываются от комментариев

В пятницу, 8 октября, в Киеве было обнаружено тело украинского парламентария Дмитрия Полякова. Загадочная смерть молодого мужчины вызвала широкий общественный резонанс – мгновенно начали появляться различные версии произошедшего. Бывший коллега депутата по Верховной Раде связал эту трагедию с деградацией Украины.

Напомним, потерявшего сознание "слугу народа" обнаружили в такси. Приехавшая на место бригада медиков около получаса пыталась спасти мужчину, но не смогла. По факту смерти 33-летнего политика было возбуждено уголовное дело. Меж тем, экс-депутат Рады Алексей Журавко отметил, что в украинском парламенте запретили оглашать версии чрезвычайного происшествия.

Бывший парламентарий не сомневается, что членов партии Зеленского оперативно обзвонили сверху и запретили официально комментировать смерть коллеги. Он также подчеркнул, что сегодня в Раде все перепуганы.

По мнению Журавко, украинские депутаты теперь будут придерживаться только официальной версии трагедии. Он считает, что коллеги умершего политика откажутся рассказывать, кому он перешел дорогу. Бывший член Рады уверен, что данная ситуация говорит о деградации Украины.