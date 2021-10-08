Действия США стали одной из причин газового кризиса в Европе – Лавров

Действия США стали одной из причин газового кризиса в Европе – Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон настоял на строительстве терминалов СПГ в ЕС, а потом американские танкеры с газом ушли в Азию

Одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе стали действия США и Европейской комиссии против проекта "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 октября.

По мнению министра, действия Вашингтона прямо направлены на то, чтобы рассорить Россию с ЕС. Тогда как в сложившейся ситуации странам, напротив, нужно теснее сотрудничать.

"Все свои обязательства "Газпром" выполняет, причем не только в полном объеме, но даже с превышением. Мы готовы помогать Европе этот кризис преодолевать",

– заявил Лавров в ходе онлайн-встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса. 

Министр напомнил европейским бизнесменам, что по инициативе Еврокомиссии был принят Третий энергопакет, действие которого задним числом распространили на действующий "Северный поток-1" и уже строящийся с то время "Северный поток-2". В результате трубопроводы могут использоваться всего на 50% мощности. 

США также приложили руку к газовому кризису в ЕС. Они мешали строительству "СП-2", настаивая при этом, чтобы в Европе строили терминалы приемки СПГ. В итоге терминалы построили, а американский СПГ ушел в Азию, где цены выше.

"Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?"

– обратился министр к европейским предпринимателям.

Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что нынешний газовый кризис бьет по репутации России как надежного поставщика, поскольку "Газпром" вовремя не среагировал на растущий спрос на топливо и не предложил европейцам дополнительные объемы газа.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость319185
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Амеры совсем оборзели - сами газ продают где подороже, просто кинув Европу, а требуют от Газпрома чтобы он торговал где подешевле... вообще просто в голову не укладывается, КАК им верят то...
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