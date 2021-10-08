Россия всегда выступает за конструктивный диалог

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил позицию нашей страны по отношению к партнерам из Евросоюза. Политик подчеркнул, что Россия готова разморозить отношения с содружеством.



Высокопоставленный госслужащий отметил, что российское государство всегда выступает за налаживание взаимовыгодных связей. При этом в Москве испытывают некоторые трудности с пониманием позиции самого Брюсселя на этот счет. Европейцы часто путаются в показаниях: они то требуют сдерживать Россию, то настаивают на укреплении сотрудничества с нашей страной.

Песков подчеркнул, что у России таких "биполярных" расстройств нет, она всегда проявляла интерес к "размораживанию отношений", пишет РИА ФАН.

Ранее Дмитрий Песков ответил на обвинения в причастности России к росту цен на газ в Евросоюзе.