Боррель развеял надежды России и Турции стать сверхдержавами

Боррель развеял надежды России и Турции стать сверхдержавами
Жозеп Боррель. Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Брюссель намерен сотрудничать с Москвой на своих условиях

Европа переживает сейчас трудные времена. При этом в мире есть страны, которые пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. Среди них, по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, Россия, Индия и Турция – страны, которые когда-то были империями и теперь хотят вернуть себе этот статус. 

"Россия и Турция – великие государства. Они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть державами региональными. У них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют",

– заявил Боррель на форуме "Новая экономика" в Мадриде. При этом он признал, что Россия для Европы имеет "экстраординарную значимость", поэтому с ней придется "взаимодействовать". Но европейцы должны выработать такую позицию в отношениях с Москвой, чтобы они устраивали их самих, в первую очередь.

В качестве примера Боррель привел газовый кризис. Он призвал разобраться, какую роль в нем сыграла Россия – "ускорителя" или "модератора". Лучшим выходом, по мнению главы евродипломатии, было бы создать единый пул ЕС по закупкам газа, чтобы России пришлось договариваться о поставках не с каждой страной по отдельности, а с ЕС как институтом. 

"Будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины",

– предложил Боррель.

Ранее посол ЕС заявил, что РФ сама виновата в том, что ее вакцину "Спутник V" до сих пор не одобрили на Западе, поскольку она не предоставляет еврокомиссии все запрашиваемые документы. Однако в Минздраве РФ сообщили, что по всем запросы документы составлены и переданы в Брюссель.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Настоящий Одессит
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Столько не живут, да и мозги высохли)
Гость318004
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"Они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть державами региональными" -
Ну про Турцию, ладно, угадал... Но, про Россию такое ляпнуть... Блать, ну этот "ЖоПЕз" Боррель - откровенный СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК- ИМБЕЦИЛ!!! КАК ЕГО ТЕРПЯТ В ПОЛИТИКЕ??? "Старина Джо Бидон", по сравнению с ним - Энштейн!!! Когда же его отправят на "свалку забвения"?!
Гость318285
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Этот Боррель, что гуру или шаман? Он что в бубен бил всю ночь чтобы это узнать? Ему откуда знать кто кем и когда будет? Кто он и что он? Такой же как все - ест, спит, с...т, а понту как у камисарши...
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