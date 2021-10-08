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Российский журналист Дмитрий Муратов стал третьим лауреатом Нобелевской премии, который поддержал действия оппозиции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил бывший министр культуры РБ Павел Латушко.
Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" записал видеообращение, в котором выразил сожаление, что престижная международная награда не досталась его политической соратнице Светлане Тихановской, которая летом прошлого года, по версии ЦИК РБ, проиграла на президентских выборах.
Несмотря на это, экс-дипломат поздравил Муратова. Он подчеркнул, что недавно российский журналист подписал обращение НАУ в адрес главы ЮНЕСКО. Напомним, оппозиция обвиняет режим Лукашенко в массовых репрессиях против деятелей культуры Белоруссии.
"Под петицией в адрес генерального директора ЮНЕСКО стоят подписи уже трех лауреатов Нобелевской премии", – отметил Латушко.
Он подчеркнул, что борьбу оппозиции против Александра Лукашенко, кроме Дмитрия Муратова, поддержали обладатели Нобелевской премии по литературе, белорусский писатель Светлана Алексиевич и польский поэт Ольга Токарчук.
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