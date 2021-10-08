Власти Соединенного Королевства обещали согражданам бесперебойные поставки сырья, чего бы это ни стоило

Россия послала Европе "ужасающее послание" по газу в то время, как миллионы граждан сталкиваются с ростом тарифов за электроэнергию. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

В публикации речь идет о словах члена Совфеда Владимира Жабарова, который накануне заявил, что ""Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию уже в текущем году, в противном случае Европа замерзнет". Автор статьи убежден, что Кремль якобы специально приостановил поставки газа в на континент, добиваясь одобрения газопровода регулирующими органами ЕС.

А между тем в Британии отмечен значительный рост цен на электроэнергию. По последним оценкам, около 40% природного газа Евросоюз импортирует из России. Однако сам Туманный Альбион получает всего 1% голубого топлива из РФ, все остальное – это газ из других стран. Тем не менее действия Москвы привели к росту мировых цен, что ощущает и Соединенное Королевство, говорится в статье.

Из-за подорожания сырья в Британии начался серьезный кризис – некоторые поставщики находятся на "последнем издыхании", пытаясь справиться с проблемой, а многие уже обанкротились, подчеркивают авторы. В британском управлении рынка газа и электроэнергии Ofgem предупредили жителей страны, что ситуация может стать еще хуже.

"Хотя рост цен на газ сегодня беспрецедентен, нам нужно будет строить планы, исходя из того, что подобные шоки могут повториться", – заявил исполнительный директор организации Джонатан Брирли.

В свою очередь, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг обещал нации, что при любых обстоятельствах государство обеспечит непрерывность поставок потребителям страны – "через поставщика последней инстанции или специального администратора, если это необходимо".

Накануне другой местный деятель бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит, комментируя Daily Mail ситуацию на газовом рынке, обвинил Россию в откровенном буллинге ЕС из-за прокачки газа. Политик призвал официальный Лондон перейти на поставки сланцевого сырья, чтобы "полностью избавиться от любой зависимости".

