Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем

В четверг, 7 октября, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым премьером Японии Фумио Кисидой. Политический деятель из Страны восходящего солнца заявил, что мирный договор между двумя государствами может быть подписан в том случае, если РФ отдаст им четыре острова Южно-Курильской гряды.

Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав России. Однако некоторые жители Японии, которые никак не могут смириться с результатами Второй мировой, не верят, что данный вопрос получится решить мирным путем.

Так, один из японских пользователей Сети потребовал от премьер-министра силой отобрать территорию у Российской Федерации.

"Нечего тут "решать территориальную проблему". Надо реально забрать острова", – заявил комментатор.

Другой интернет-пользователь Yahoo News едко подметил, что Кисида строит из себя небывалого храбреца. При этом в успех политического деятеля в решении территориального вопроса он не верит, передают "ИноСМИ". Японец поделился мнением, что на самом деле Путин позвонил японскому коллеге не для того, чтобы решить важные дела, а просто поздравить с новой должностью.

Еще один житель Японии задался вопросом – что Страна восходящего солнца будет делать с четырьмя островами, если представить, что они все-таки перейдут под ее контроль. Он считает, что там будет некому жить.

Кто-то напомнил, что в прошлом Сахалин отошел России. Японец надеется, что РФ "хотя бы отдаст" северные острова.