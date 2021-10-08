Созданные Западом альянсы стимулируют гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь согласился с заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что создание западными странами AUKUS и QUAD размывает универсальные форматы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Данная точка зрения Москвы отражает общее беспокойство большинства государств АТР, сказал китайский дипломат в пятницу, 8 октября.

По его словам, стратегия Вашингтона по Индо-Тихоокеанскому региону, союзы AUKUS или QUAD – все они являются закрытыми и эксклюзивными группами с ярко выраженным мышлением в духе холодной войны и "игры с нулевой суммой". Представитель Поднебесной ожидает развития в регионе гонки вооружений и обострения напряженности, что приведет к подрыву единства и сотрудничества.

"Региональные страны должны сохранять высокий уровень бдительности в отношении любых попыток ослабить центральную роль АСЕАН, совместно противостоять любым ошибочным действиям, которые нарушают международную справедливость и беспристрастность, вызывают разногласия и разжигают конфронтацию в регионе", – цитирует РИА "Новости" Лицзяня.



Лавров раскритиковал создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран в ходе своего выступления на Совете по внешней и оборонной политике 2 октября. Он отметил, что сегодня мир движется к глобальной многополярности, и этот путь будет длительным.

Напомним, 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о заключении альянс в сфере безопасности под названием AUKUS с целью поддержания "стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Согласно соглашению Канберра получила возможность приобрести атомные подлодки, отказавшись от партнерства с Парижем.

А на прошлой неделе в Белом доме прошел первый очный саммит глав государств QUAD, куда входят Австралия, Индия, Япония и США.

