В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Польша решила вырыть судоходный канал через Балтийскую косу исключительно для быстрой переброски бронетехники, а вовсе не в целях экономики. К такому выводу пришел губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с Daily Storm.

"Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!" – считает глава самого западного региона России.

Губернатор подчеркнул, что это понимают все, включая и председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Он отметил, что в реальности до сих пор ни у польских судов, ни у кораблей других стран не возникало никаких проблем с проходом в порт Эльблонга. Это при том, что они проходят через российские территориальные воды, чтобы туда попасть.

"Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив", – указал политик.

По словам Алиханова, строительство польского канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.

Напомним, Варшава одобрила план по рытью канала через Балтийскую косу еще в 2016 году с целью обхода территории РФ, дабы не платить Москве за транзит. При этом Брюссель запретил Польше вести работы без одобрения Еврокомиссии. Дело в том, что против проекта выступили экологи.

Однако поляков это не остановило и великая стройка, первоначальные инвестиции в которую оценивались в 880 млн злотых, стартовала в 2019-ом. Осенью прошлого года местные СМИ сообщали, что власти не могут наскрести даже 15 млн злотых для продолжения рытья судоходного прохода.

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость319135
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Нечему удивляться. История пшеков состоит из мелких и крупных пакостях России.
Настоящий ОДЕССИТ
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Это не канал, а братская могила пшекам, хохлоебам и тройным шпротам)
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