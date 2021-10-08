Местные ура-патриоты требуют от властей страны наложить на него санкции и посадить в тюрьму

Поздравивший вчера с днем рождения президента России Владимира Путина депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попал в опалу ура-патриотов Незалежной – они потребовали от киевского режима лишить его украинского гражданства.

С инициативой выступила партия Виталия Кличко "УДАР". Соратники боксера призвали Раду, СБУ, СНБО и главу государства Владимира Зеленского наказать оппозиционера. Гневное послание опубликовал политик Артур Палатный в своем "Фейсбуке".



"Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", – говорится в обращении.

По разумению авторов документа, пан Зеленский должен предоставить пророссийскому нардепу "свободу от украинского гражданства", Рада обязана лишить Киву мандата, а СБУ - возбудить уголовное дело о госизмене. И это еще не все.

В свете последних веяний постмайданной Незалежной "ударовцы" просят СНБО наложить на возмутителя спокойствия европросителей санкции, поскольку его действия "угрожают национальной безопасности страны".

По мнению авторов послания, отсутствие реакции на данную ситуацию может вызвать недоумение у "западных партнеров" и показать слабость украинской власти.

Напомним, накануне Кива разместил в соцсети видео, в котором поздравил Путина с днем рождения. В конце записи политик обратился к лидеру России со словами популярного героя из космической саги "Звездные войны" мастера Йоды: "Да пребудет с вами сила".

Путину 7 октября исполнилось 69 лет.

