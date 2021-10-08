Лидера ОПЗЖ хотя наказать за доставку угля из ДНР и ЛНР вместо африканского из ЮАР

Депутату Верховной рады и лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Об этом на брифинге сегодня сообщил глава СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, действия нардепа якобы были направлены на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, речь идет о незаконных схемах закупки угля из неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса в 2014-2015 годах, передает "УНИАН".

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы"", – объявил пан Баканов.



Отмечается, что после потери постмайданными вождями части шахтерского региона у руководства Незалежной возникла острая необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Криворожский соратник президента Украины Владимира Зеленского по студии "Квартал 95" утверждает, что якобы власти РФ строили планы по срыву реализацию вышеупомянутых контрактов, дабы не дать соборной усилить собственную энергонезависимость.

Следствие считает, что Медведчука стал посредником в сговоре между высшими должностными лицами страны, которые создали искусственные препятствия для импорта угля из ЮАР, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов.

В итоге контракты сорваны, а по Украине прокатилась волна "веерных" отключений электроэнергии.

Потом при содействии лидера ОПЗЖ и с целью возвращения Незалежной в орбиту влияния Москвы были организованы незаконные схемы поставок черного золота из ДНР и ЛНР на украинские госпредприятия.

Пан Баканов ожидает, что Медведчук понесет наказание "за тот вред", который он нанес государству, поскольку его действия подрывают энергетической независимости Украины.

Т.е. фактически кума Путина новые деятели Незалежной хотят наказать за то, что политик пытался доставить антрацит из заблокированного украинскими же властями Донбасса вместо африканского, за переправку которого из ЮАР должны были бы расплачиваться втридорога местные предприятия.

Также стало известно, что прокуратура потребует ареста Медведчука либо внесения им залога на сумму один миллиард гривен (2,7 млрд руб), сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Добавим, оппозиционный лидер с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и хищении государственных ресурсов.

