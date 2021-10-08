Американцам грозит уголовная ответственность

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило в посольство США ноту с просьбой снять иммунитет с их трех сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трех сотрудников посольства подозревают в краже. Сообщается, что они своровали личные вещи у россиянина. Им грозит уголовная ответственность.

Если американская сторона откажется снять дипломатический иммунитет со своих граждан, то их вышлют из России.

Другие подробности ситуации не уточняются.