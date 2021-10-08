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Министерство иностранных дел Российской Федерации направило в посольство США ноту с просьбой снять иммунитет с их трех сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Трех сотрудников посольства подозревают в краже. Сообщается, что они своровали личные вещи у россиянина. Им грозит уголовная ответственность.
Если американская сторона откажется снять дипломатический иммунитет со своих граждан, то их вышлют из России.
Другие подробности ситуации не уточняются.
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