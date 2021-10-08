МИД РФ собирается наказать за кражу сотрудников американской дипмиссии

Американцам грозит уголовная ответственность

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило в посольство США ноту с просьбой снять иммунитет с их трех сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трех сотрудников посольства подозревают в краже. Сообщается, что они своровали личные вещи у россиянина. Им грозит уголовная ответственность.

Если американская сторона откажется снять дипломатический иммунитет со своих граждан, то их вышлют из России.  

Другие подробности ситуации не уточняются. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

В Польше испугались последствий экономического удара по России

Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам

Россию припугнули последствиями подорожания газа в Европе

Уровень возможностей "Газпрома" оценят в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей