Немецкий эксперт назвал имя нового канцлера Германии

Немецкий эксперт назвал имя нового канцлера Германии
Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Соратник Ангелы Меркель по ХДС уступил дорогу без боя своему явному конкуренту

Новым канцлером ФРГ, вероятнее всего, станет член победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя новость о том, что Армин Лашет объявил о сложении с себя руководства Христианско-демократическим союзом.

По его мнению, партия действующего канцлера Ангелы Меркель уже не надеется сформировать свою коалицию в новом парламенте, а лидеры ХДС решили уничтожить своего проигравшего кандидата на пост главы кабмина.

"Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего", – сказал "Взгляду" эксперт.

Соратники Меркель считают, что Лашет должен ответить за провал партии на выборах, заметил Рар. По его словам, в ХДС предпочитают практику ухода в оппозицию, выбрать новую стратегию, чтобы попытаться через четыре года вернуть себе бразды правления в стране.

"На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером", – подчеркнул политолог.

Он прогнозирует, что окончательно вопрос с новым главой правительства решится к концу октября.

Накануне стало известно, что Лашет на заседании фракции ХДС/ХСС заявил о своем уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз. По мнению политика, его партия "нуждается в новом старте".

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Главное, что бы был хорошим человеком!
Гость315962
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Он не говорит о России … а зачем ? О м.у.д.<цензура> говорить и не стоит - они сами воняют на всю Европу
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