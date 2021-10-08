В Европе придумали способ справиться с высокими ценами на газ

В Европе придумали способ справиться с высокими ценами на газ
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com
План Брюсселя может сработать не ранее апреля следующего года

Коллективный Брюссель придумал план по сдерживанию роста цен на газ. В Еврокомиссии предложили национальным правительствам сообща закупать и хранить голубое топливо. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 8 октября.

Как считают в ЕК, инициатива может повысить энергетическую устойчивость стран-членов объединения и избежать будущих ценовых шоков. Также проект предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний.

Еврокомиссия надеется, что новый план приведет к снижению цены на энергоресурсы к апрелю 2022 года.

Кроме того, Брюссель собирается организовать переговоры с поставщиками газа из третьих стран в рамках плана по предотвращению энергетического кризиса.

Сегодняшнее состояние дел на топливном рынке и меры по смягчению воздействия на экономику из-за рекордных цен на газ лидеры Евросоюза намерены обсудить на встрече в Брюсселе 21-22 октября.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, реагируя на истерику в Европе по поводу нехватки сырья в ПХГ в преддверии зимнего сезона и завышенной стоимости топлива, заявил о возможности увеличить предложение отечественного газа для европейских потребителей. Однако сделать это можно не через спотовый рынок ЕС, а исключительно через Санкт-Петербургскую биржу.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

В Японии потребовали от Кисиды забрать четыре российских острова

Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей