Саакашвили выпрашивает помощь у международного сообщества

Саакашвили выпрашивает помощь у международного сообщества
Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик убежден, что на родине с ним поступают несправедливо

Недавно взятый под арест в Грузии бывший глава этой страны Михаил Саакашвили продолжает привлекать внимание к своей персоне. В этот раз политик нажаловался международному сообществу на местную судебную систему.

Экс-главнокомандующий грузинского государства недоволен, что по его делам пока не назначили судебные слушания. Саакашвили убежден, что его ненавистники специально затягивают процесс. В целом Михаил Николозович считает свой арест незаконным. Государственный деятель объявил, что его отправили за решетку на основании двух судебных приговоров, которые не признаются никем в мире.

Политик подчеркнул, что его давно уже должны были доставить в суд. Мол, при наличии действующего дела грузинские законы требуют оперативно осуществить его рассмотрение в инстанции. Однако Саакашвили уже девять дней держат за решеткой. Михаил Николозович уверен, что таким образом его пытаются скрыть от публики с тем, чтобы избежать волнений в стране. Своими мыслями политик поделился на странице в социальной сети "Фейсбук".

Саакашвили призывает представителей международного сообщества вмешаться в ситуацию и помочь ему отстоять свои законные права на "честный" суд.

К слову, недавно на Украине предположили, что арест скандального грузинского политика был подарком американских спецслужб нашему президенту Владимиру Путину. Мол, агенты США специально отправили Саакашвили в Грузию, чтобы там он сел в тюрьму. Так они хотели "порадовать" главнокомандующего России.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость319135
Пожаловаться Ответить
Трупик был бы лучше живой тушки.
1
новости партнеров
По теме

В Европе придумали способ справиться с высокими ценами на газ

План Брюсселя может сработать не ранее апреля следующего года

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей