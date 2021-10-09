Политик убежден, что на родине с ним поступают несправедливо

Недавно взятый под арест в Грузии бывший глава этой страны Михаил Саакашвили продолжает привлекать внимание к своей персоне. В этот раз политик нажаловался международному сообществу на местную судебную систему.



Экс-главнокомандующий грузинского государства недоволен, что по его делам пока не назначили судебные слушания. Саакашвили убежден, что его ненавистники специально затягивают процесс. В целом Михаил Николозович считает свой арест незаконным. Государственный деятель объявил, что его отправили за решетку на основании двух судебных приговоров, которые не признаются никем в мире.

Политик подчеркнул, что его давно уже должны были доставить в суд. Мол, при наличии действующего дела грузинские законы требуют оперативно осуществить его рассмотрение в инстанции. Однако Саакашвили уже девять дней держат за решеткой. Михаил Николозович уверен, что таким образом его пытаются скрыть от публики с тем, чтобы избежать волнений в стране. Своими мыслями политик поделился на странице в социальной сети "Фейсбук".

Саакашвили призывает представителей международного сообщества вмешаться в ситуацию и помочь ему отстоять свои законные права на "честный" суд.

К слову, недавно на Украине предположили, что арест скандального грузинского политика был подарком американских спецслужб нашему президенту Владимиру Путину. Мол, агенты США специально отправили Саакашвили в Грузию, чтобы там он сел в тюрьму. Так они хотели "порадовать" главнокомандующего России.