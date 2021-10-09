В Турции по подозрению в шпионаже задержали 6 человек с паспортами РФ

В Турции по подозрению в шпионаже задержали 6 человек с паспортами РФ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подозреваемые пытались завладеть секретными данными

В Турции случился скандал. Там шесть человек с российскими паспортами оказались задержаны. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что этих людей подозревают в шпионаже.

Якобы задержанные планировали напасть на иностранцев, а заодно выведать гостайны. Подозреваемые, по данным CNN Türk, попали под прицел правоохранителей, как только въехали в страну. 

Во время обыска помимо паспортов РФ у задержанных нашли оружие и документы на электронных носителях. При этом журналисты подчеркнули, что неизвестно, настоящие ли документы были у этих шести человек. 

Официальные лица Турции пока молчат о данной ситуации. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА
Гость318004
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Гость315962
А куда будете ездить ? Где ещё ублажат ваших Наташ ? Где можно бухать 24 часа в сутки и жрать и <цензура> в таком же режиме ?
:))) Ты про своих Олесек напиши лучше - которых по всей гейропе - "как грязи"!!! Причём, многие стучки замужние!!! И дерут их во все дыры... :))))) А мужья - типа, "терпят-понимают"... Ураган, блать!!!
Гость318004
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"В Турции по подозрению в шпионаже задержали 6 человек с паспортами РФ" -
Утро ру - ну зачем нагнетать ситуацию?! Всё исключительно банально!!! Эрдоган, тут на днях, наведывался к дяде Вове, с челобитной... Путин, видимо, ему "поставил такие условия"... что "новоявленный османский паша" ОТОРОПЕЛ(!!!) - и опять к пиндосам метнулся... :)))
Настоящий ОДЕССИТ
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Чушь собачья. Фейк обрезных хохлоебов.
Гость315962
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Гость317231
Если это правда и наших соотечественниц задерживают по фейковым обвинениям, значит не будем ездить в Турцию.
А куда будете ездить ? Где ещё ублажат ваших Наташ ? Где можно бухать 24 часа в сутки и жрать и <цензура> в таком же режиме ?
Гость317231
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Если это правда и наших соотечественниц задерживают по фейковым обвинениям, значит не будем ездить в Турцию.
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