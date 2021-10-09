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В Турции случился скандал. Там шесть человек с российскими паспортами оказались задержаны. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что этих людей подозревают в шпионаже.
Якобы задержанные планировали напасть на иностранцев, а заодно выведать гостайны. Подозреваемые, по данным CNN Türk, попали под прицел правоохранителей, как только въехали в страну.
Во время обыска помимо паспортов РФ у задержанных нашли оружие и документы на электронных носителях. При этом журналисты подчеркнули, что неизвестно, настоящие ли документы были у этих шести человек.
Официальные лица Турции пока молчат о данной ситуации.
Лондон стал зависимым от Москвы
Утро ру - ну зачем нагнетать ситуацию?! Всё исключительно банально!!! Эрдоган, тут на днях, наведывался к дяде Вове, с челобитной... Путин, видимо, ему "поставил такие условия"... что "новоявленный османский паша" ОТОРОПЕЛ(!!!) - и опять к пиндосам метнулся... :)))