"Плюньте в морду": украинские военные требуют покарать депутата Рады за обращение к Путину

"Плюньте в морду": украинские военные требуют покарать депутата Рады за обращение к Путину
Фото: www.pixabay.com
О свободе мысли в Незалежной давно забыли

Бойцов Вооруженных сил Украины привели в бешенство действия депутата Верховной рады Ильи Кива. Политик посмел поздравить нашего президента Владимира Путина с днем рождения, за что навлек на себя гнев украинских вояк.

В Незалежной продолжают царить антироссийские настроения. Любое позитивное действие в сторону нашей страны там принимается в штыки. Такой безобидный поступок Кивы, как поздравление российского главнокомандующего с 69-м днем рождения, поднял на уши всю Украину.

Бойцы ВСУ дошли до того, что записали видеообращение, в котором выразили все свое презрение к политическому деятелю. Незалежные наклепали ролик, находясь в боевом укреплении на фронте. Одетые в военную форму мужчины с автоматами наперевес объявили, что поступку депутата нет прощения.

"Передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду", – пафосно вещает один из оскорбленных незалежных.

Также агрессивно настроенные украинцы предложили депутату самому взять оружие и отправиться на передовую в Донбасс. Мол, таким образом он сможет лично передать свои поздравления "российским гражданам".

Кива тоже молчать не стал и заявил: причина такой агрессии заключается в том, что вояки уже много лет "сидят в окопе" и за это время так пересмотрели телевизор, что теперь во всех мировых бедах обвиняют исключительно Владимира Путина, пишет РИА "Новости".

Напомним, недавно в украинском государстве предложили лишить Киву гражданства. Некоторые считают, что депутата и вовсе нужно отправить в тюрьму, раз он посмел поздравить Путина.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Пророк
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А разве поздравить с днем Рождения/это преступление??? Вы хоть хохлы иногда думайте,если есть чем!
Гость319716
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Мозги у многих граждан промыты напрочь. Сказывается долгое употребление алкоголя в замкнутой социальной среде и местопробывании. СУГС . Хорошо ещё не <цензура> гитлер.
Гость315921
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Хохлоебы - те, кто <цензура> хохлов, а сами они <цензура> хохлы!
Настоящий ОДЕССИТ
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А что взять с убогих хохлоебов.
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